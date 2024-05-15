В ЕС принят новый пакт о миграции и убежище — Finance.ua

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В ЕС принят новый пакт о миграции и убежище

Мир
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В ЕС принят новый пакт о миграции и убежище
В ЕС принят новый пакт о миграции и убежище
Совет ЕС утвердил новый пакт Евросоюза о миграции и убежище, который в Брюсселе расценивают как «знаковую реформу» европейской миграционной системы.
«Пакт о предоставлении убежища и миграции обеспечит более справедливую и надежную миграционную систему, которая приведет к конкретным изменениям на местах. Эти новые правила сделают европейскую систему убежища более эффективной и повысят солидарность между государствами-членами», — заявила госсекретарь по убежищу и миграции Бельгии, председательствующей в Совете ЕС, Николь де Моор.
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По ее словам, «Европейский Союз также продолжит тесное сотрудничество с третьими странами для устранения коренных причин нелегальной миграции».
Как считают в ЕС, новый пакт устанавливает набор правил, которые помогут упорядоченно управлять прибытием мигрантов и беженцев, создать эффективные и одинаковые процедуры и обеспечить справедливое распределение миграционной нагрузки между государствами-членами.
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В коммюнике Совета ЕС отмечено, что он принял во вторник «в общей сложности 10 законодательных актов, реформирующих всю европейскую систему управления убежищем и миграцией».
Государства — члены ЕС теперь будут иметь два года, чтобы имплементировать принятые советом законы. Европейская комиссия в скором времени представит общий план их применения, чтобы оказать помощь государствам-членам в этом процессе, сообщили в Брюсселе.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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