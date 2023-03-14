В ЕС подтвердили продление персональных санкций против россии на полгода — Finance.ua

В ЕС подтвердили продление персональных санкций против россии на полгода
Совет ЕС продлил санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, до 15 сентября 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Отмечается, что ограничительные меры предусматривают ограничение передвижения физлиц, замораживание активов и запрет предоставления средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам из списка. Санкции касаются 1473 человек и 205 организаций.
«россия должна немедленно прекратить свою жестокую войну. Европейский Союз будет неуклонно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — добавляют в Совете ЕС.
Напомним, Европейский Союз почти исчерпал свои варианты карательных мер против россии, и блоку необходимо сосредоточить внимание на финансовой и военной поддержке Украины.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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