В ЕС подтвердили продление персональных санкций против россии на полгода — Finance.ua

В ЕС подтвердили продление персональных санкций против россии на полгода Сегодня 11:32 — Фондовый рынок

В ЕС подтвердили продление персональных санкций против россии на полгода

Совет ЕС продлил санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, до 15 сентября 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что ограничительные меры предусматривают ограничение передвижения физлиц, замораживание активов и запрет предоставления средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам из списка. Санкции касаются 1473 человек и 205 организаций.

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«россия должна немедленно прекратить свою жестокую войну. Европейский Союз будет неуклонно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — добавляют в Совете ЕС.

Напомним, Европейский Союз почти исчерпал свои варианты карательных мер против россии, и блоку необходимо сосредоточить внимание на финансовой и военной поддержке Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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