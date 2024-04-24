В ЕС отреагировали на ограничения для украинских мужчин за границей — Finance.ua

В ЕС отреагировали на ограничения для украинских мужчин за границей Сегодня 14:40 — Личные финансы

В ЕС отреагировали на ограничения для украинских мужчин за границей

Украина временно приостановила большинство консульских услуг для военнообязанных мужчин за границей. В Евросоюзе ответили на вопрос, как это повлияет на действия европейских правительств относительно переселенцев и мигрантов из Украины.

Представитель Еврокомиссии по вопросам миграции Анита Хиппер заявила, что Евросоюз продолжит предоставлять временную защиту для украинцев, независимо от их пола или статуса.

По словам Хиппер, Директива ЕС о временной защите продолжает работать.

Мы не проводим разграничения между полом или статусом военнообязанного, — сказала она.

В то же время представитель Еврокомиссии Эрик Мамер добавил, что в настоящее время в ЕК не комментируют меры, предпринимаемые украинским правительством. Единственное, что может сделать европейское ведомство со своей стороны — объяснить, какая сейчас ситуация с украинцами на территории Евросоюза.

Справка Finance.ua:

Консульства Украины остановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста. При этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети Х, что поручил диппредставительствам Украины за границей «принять меры по возобновлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста».

При этом выдача паспортов возможна для детей младше 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации, сообщили в «Паспортном сервисе».

Телеканал 24 По материалам:

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