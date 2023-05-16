В ЕС одобрили покупку Activision Blizzard корпорацией Microsoft за $69 миллиардов — Finance.ua

В ЕС одобрили покупку Activision Blizzard корпорацией Microsoft за $69 миллиардов Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

В ЕС одобрили покупку Activision Blizzard корпорацией Microsoft за $69 миллиардов

Еврокомиссия одобрила покупку компанией Microsoft игрового гиганта Activision за 69 млрд долл., однако наложенное Британией вето все еще мешает завершению сделки.

Об этом пишет Bloomberg

Анализ антимонопольного ведомства Еврокомиссии показал, что поглощение не повредит конкуренции на рынке после того, как Microsoft пообещала разрешить конкурентам предлагать на своих платформах такие игры, как Call of Duty, в течение 10 лет.

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Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер назвала соглашение «проконкурентным». Она убеждена, что поглощение «даст толчок» рынку облачного стриминга, который составляет всего от 1% до 3% всего игрового рынка.

«Мы согласны с тем, что рынок облачного стриминга перспективен. Мы можем не соглашаться относительно скорости, с которой он будет развиваться», — сказала Вестагер и добавила, что ЕС видит более длительный период развития облачных игр, чем Британия.

В то же время по словам аналитика Bloomberg Intelligence Дженнифер Ри, хотя решение ЕС дает надежду на завершение соглашения, «оно, вероятно, мало что меняет» для шансов Microsoft на успех в судебных процессах против британского и американского антимонопольных регуляторов, которые ранее заблокировали или попытались заблокировать соглашение.

«Каждая юрисдикция приняла свое решение, исходя из рыночных условий в своем регионе. Эти условия могут отличаться, что может привести к разным выводам относительно антимонопольного влияния соглашения», — объясняет Ри.

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Еврокомиссия считает, что обязательства Microsoft позволят миллионам европейских потребителей «транслировать игры Activision, используя любые облачные игровые сервисы», работающие в ЕС. Это, в свою очередь, откроет преимущества для конкуренции и потребителей, поскольку запустит игры Activision на новых платформах, в том числе меньших игроков рынка, и на большее количество устройств.

Британское Управление по вопросам конкуренции и рынков ранее заявило, что соглашение усилит преимущество Microsoft на рынке облачных игр, предоставив ей контроль над рядом самых популярных игр, в частности Overwatch и World of Warcraft, и наложило вето на сделку.

Економічна Правда По материалам:

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