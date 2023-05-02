Microsoft предлагает российским компаниям продолжить сотрудничество — Finance.ua

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Microsoft предлагает российским компаниям продолжить сотрудничество

Фондовый рынок
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Microsoft предлагает российским компаниям продолжить сотрудничество
Microsoft предлагает российским компаниям продолжить сотрудничество
росСМИ пишут, что Microsoft стремится сохранить присутствие на российском рынке. Компания предложила частным компаниям, не попавшим под санкции, продлить лицензии на свое программное обеспечение.
По данным «Коммерсанта», с начала года предложения от компании получили около 1 тыс. организаций. Участники рынка полагают, что так Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и снизить уровень пиратства.
Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможность продолжить поддержку ПО и его обновление, пишет издание.
Как отмечается, спрос на продукцию от Microsoft среди российского бизнеса по-прежнему высок, а программное обеспечение продолжает поставляться в коробочных версиях по параллельному импорту.
Напомним, что в марте 2022 года американская корпорация приостановила продажу новых продуктов и услуг в россии, но продолжала поддерживать существующих клиентов и содержать там офисы.
В июне Microsoft заявляла, что собирается «существенно» сократить работу в россии из-за «изменений экономических перспектив», влияющих на бизнес. Однако в корпорации заверили, что «продолжат выполнять существующие договорные обязательства с российскими клиентами».
В октябре росСМИ стали писать, что Microsoft тайно вернулась в россию и продает свое ПО со скидками. А в декабре прошлого года корпорация открыла россиянам доступ к скачиванию операционной системы Windows.
При этом Microsoft продолжает помогать Украине. С начала полномасштабной войны суммарная помощь компании составляет более 400 млн долларов, а ранее стало известно, что Microsoft позволит улучшить сбор и анализ доказательств военных преступлений рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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