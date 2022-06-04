В ЕС готовят общеевропейское признание водительских прав украинских беженцев — СМИ

Сегодня 11:46 — Личные финансы

В ЕС готовят общеевропейское признание водительских прав украинских беженцев — СМИ

Чтобы помочь украинским беженцам и транспортным компаниям Еврокомиссия планирует специальные правила для общеевропейского признания украинских водительских прав.

Об этом говорится в ответе немецкого правительства на вопросы депутата Клары Бюнгер, сообщает « Европейская правда » со ссылкой на Spiegel.

На уровне ЕС федеральное правительство и федеральные земли обсуждают с Европейской комиссией возможность признания украинских водительских прав.

Читайте также Польша отменила бесплатный проезд по платным дорогам для украинских авто

Депутат от Левых хотела узнать, планирует ли федеральное правительство исключения, поскольку новый экзамен по вождению в Германии принесет для беженцев значительные затраты, потребует времени и будет препятствовать, в частности, в виде языкового барьера.

Кроме того, многим беженцам требуются водительские права для получения работы.

Иностранцам, проживающим в Германии и приезжающим из стран, не входящих в ЕС, обычно разрешается управлять автомобилем в течение шести месяцев с водительскими правами своей страны. После этого требуется водительское удостоверение, выданное в Германии.

Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.