Депутат от Левых хотела узнать, планирует ли федеральное правительство исключения, поскольку новый экзамен по вождению в Германии принесет для беженцев значительные затраты, потребует времени и будет препятствовать, в частности, в виде языкового барьера.
Кроме того, многим беженцам требуются водительские права для получения работы.
Иностранцам, проживающим в Германии и приезжающим из стран, не входящих в ЕС, обычно разрешается управлять автомобилем в течение шести месяцев с водительскими правами своей страны. После этого требуется водительское удостоверение, выданное в Германии.
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