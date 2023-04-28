В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения по 5 товарам — Finance.ua

В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения по 5 товарам
Еврокомиссия и Польша достигли договоренности по запрету импорта из Украины пяти сельскохозяйственных продуктов.
Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает RMF FM.
«Речь идет в основном о зерновых и кукурузе», — заявил Моравецкий.
Соглашение включает в себя обязательства Польши и других стран отказаться от одностороннего блокирования импорта продовольствия из Украины. Запреты будут заменены беспрецедентным запретом ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла. Транзит будет разрешен. Пока неизвестен срок действия запрета.
Запрет на импорт этих пяти товаров составляет 90% всего импорта из Украины.
В свою очередь вместо того, чтобы расширить список запретом на импорт таких продуктов, как молоко, мясо птицы или яйца, Еврокомиссия проведет дальнейшее расследование.
Если, по мнению Еврокомиссии, проблема, о которой сообщила, в частности, Польша, подтвердится, сработает защитная оговорка. Она означает введение таможенных пошлин.
Кроме того, ЕК выделит 100 миллионов евро в поддержку фермеров пяти стран, из которых Польша получит около 40 миллионов евро.
Вместе с возможностью получения 200% субсидии польские фермеры могут рассчитывать на 120 миллионов евро. Кроме того, Брюссель обещает помочь с экспортом зерна.
Действующие мероприятия, вводящие беспошлинную торговлю с Украиной, заканчиваются 5 июня, поэтому новые меры должны вступить в силу на день позже. Послы ЕС сегодня проголосовали за соответствующий регламент. Как сообщила корреспондентка RMF FM в Брюсселе, польский посол Анджей Садош выступил с заявлением, что Польша не против продолжения беспошлинной торговли с Украиной.
Решение, подобное решению послов ЕС, на этой неделе принял Комитет по вопросам международной торговли Европейского парламента, проголосовавший за продление беспошлинной торговли с Украиной на один год 27 голосами «за», одним «против» и семью «воздержались».
Ожидается, что Европарламент подтвердит решение комитета в следующем месяце на пленарном голосовании в Страсбурге.
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