В ЕК надеются, что смогут достичь договоренностей с Венгрией в вопросе поддержки Украины — Finance.ua

В ЕК надеются, что смогут достичь договоренностей с Венгрией в вопросе поддержки Украины
В Европейской комиссии надеются, что смогут достичь договоренностей с Венгрией по поводу дальнейшей законодательной поддержки решения предоставить Украине в 2023 году новый пакет макрофинансовой помощи в размере EUR18 млрд.
Так на вопрос о возможном блокировании Будапештом это решение ответил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, который представил эти предложения в среду в Брюсселе.
«То, что мы предлагаем, обеспечит предсказуемость и стабильность поддержки Украины. Сейчас мы работаем над временными рамками, чтобы завершить законодательный процесс этих предложений в этом году. Чешское председательство надеется, что решение будет принято 6 декабря на Совете по экономическим вопросам. Конечно, это требует работы с государствами-членами, в том числе с Венгрией, чтобы в конце концов мы смогли добиться положительного решения», — сказал он.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Венгрия не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере EUR18 млрд в следующем году.
9 ноября Европейская комиссия предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями начиная с 2023 года.
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