В Дубае суд признал выплату зарплаты в криптовалюте законной — Finance.ua

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В Дубае суд признал выплату зарплаты в криптовалюте законной

Криптовалюта
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В Дубае суд признал выплату зарплаты в криптовалюте законной
В Дубае суд признал выплату зарплаты в криптовалюте законной
В значительном обновлении правового подхода Объединенных Арабских Эмиратов к криптовалютам, Суд первой инстанции Дубая признал выплату зарплаты в криптовалюте действительной по трудовым договорам.
Об этом пишет Cointelegraph.
Это решение касается дела № 1739 от 2024 года, которое отметило изменение предыдущей позиции суда, когда в 2023 году аналогичный иск был отклонен из-за отсутствия точной оценки криптовалюты.
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Ирина Хивер, партнер юридической фирмы NeosLegal в ОАЭ, прокомментировала это решение как «прогрессивный подход» к интеграции цифровых валют в правовую и экономическую систему страны.
Речь шла о работнике, который подал иск против работодателя из-за невыплаты части зарплаты в виде токенов EcoWatt, предусмотренных трудовым договором.
В 2023 году суд отказался от выплаты в криптовалюте из-за отсутствия четкого метода оценки токенов в фиатных валютах. Однако в 2024 году суд принял решение в пользу работника, признав обязательным выплату заработной платы в криптовалюте, как это предусмотрено контрактом.
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«Это решение подтверждает, что если трудовой договор содержит такие условия, и компания, и работник должны их соблюдать. Успокаивает, что суд признает, что заработная плата, независимо от того, выплачивается ли она в фиатной форме или в криптовалюте, является законным правом работника на исполнение согласованной работы», — отметила Хивер.
Судебное решение подчеркнуло, что независимо от формы выплаты, будь то фиат или криптовалюта, работники имеют законное право на получение заработной платы за выполненную работу.

Курс криптовалют к доллару 🤑

По материалам:
Діло
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