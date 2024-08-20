В Дубае суд признал выплату зарплаты в криптовалюте законной — Finance.ua

В Дубае суд признал выплату зарплаты в криптовалюте законной 20.08.2024, 00:25 — Криптовалюта

В Дубае суд признал выплату зарплаты в криптовалюте законной

В значительном обновлении правового подхода Объединенных Арабских Эмиратов к криптовалютам, Суд первой инстанции Дубая признал выплату зарплаты в криптовалюте действительной по трудовым договорам.

Об этом пишет Cointelegraph

Это решение касается дела № 1739 от 2024 года, которое отметило изменение предыдущей позиции суда, когда в 2023 году аналогичный иск был отклонен из-за отсутствия точной оценки криптовалюты.

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Ирина Хивер, партнер юридической фирмы NeosLegal в ОАЭ, прокомментировала это решение как «прогрессивный подход» к интеграции цифровых валют в правовую и экономическую систему страны.

Речь шла о работнике, который подал иск против работодателя из-за невыплаты части зарплаты в виде токенов EcoWatt, предусмотренных трудовым договором.

В 2023 году суд отказался от выплаты в криптовалюте из-за отсутствия четкого метода оценки токенов в фиатных валютах. Однако в 2024 году суд принял решение в пользу работника, признав обязательным выплату заработной платы в криптовалюте, как это предусмотрено контрактом.

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«Это решение подтверждает, что если трудовой договор содержит такие условия, и компания, и работник должны их соблюдать. Успокаивает, что суд признает, что заработная плата, независимо от того, выплачивается ли она в фиатной форме или в криптовалюте, является законным правом работника на исполнение согласованной работы», — отметила Хивер.

Судебное решение подчеркнуло, что независимо от формы выплаты, будь то фиат или криптовалюта , работники имеют законное право на получение заработной платы за выполненную работу.

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