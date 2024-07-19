Bitcoin спрогнозировали рост до рекордных $200 000 — Finance.ua
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Bitcoin спрогнозировали рост до рекордных $200 000

Криптовалюта
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Bitcoin спрогнозировали рост до рекордных $200 000
Bitcoin спрогнозировали рост до рекордных $200 000
Bitcoin может достичь $220 000 после возобновления ключевых уровней поддержки на рынке. Как подчеркнули эксперты Cointelegraph, прогноз базируется на исторических данных о капитуляции майнеров Bitcoin.
Аналитики отмечают, что истечение периодов капитуляции майнеров после халвингов Bitcoin всегда сопровождалось значительным ростом цены. Например, после капитуляции майнеров в 2012 году цена выросла на 5,110%, в 2016 году — на 3,346%, а в 2020 году — на 591%.
По словам криптоаналитика Cryptonary, если текущий период капитуляции майнеров завершится, то Bitcoin может достичь $223 000.
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Майкл ван де Поппе, основатель MN Capital, прогнозирует, что ВТС вырастет до $100 000, если удержится выше $65 000 при поддержке институциональных инвесторов. Он считает, что стабильный приток денежных средств от крупных игроков может подтолкнуть цену к новым высотам.
Другой независимый аналитик, Cryptocon также указывает на возможный второй цикл роста Bitcoin. Он считает, что Bitcoin сможет достичь и превысить свой предыдущий исторический максимум в $69 000, что откроет путь к новым рекордным показателям.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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