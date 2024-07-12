Аналитик спрогнозировал рост Bitcoin до новых рекордов в сентябре — Finance.ua

Аналитик спрогнозировал рост Bitcoin до новых рекордов в сентябре Сегодня 04:30 — Технологии&Авто

Аналитик спрогнозировал рост Bitcoin до новых рекордов в сентябре

По словам аналитика Энтони Помплиано, сентябрь может стать месяцем, когда Bitcoin увидит ценовой скачок.

В своем новом интервью на CNBC Squawk Box Помплиано сказал , что, исходя из исторического прецедента, BTC войдет в восходящий тренд уже в сентябре. Это произойдет, когда участники рынка станут более активными.

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«Единственное, что нам нужно в качестве катализатора для Bitcoin — это время. Из интересного: если вы посмотрите на все разные циклы, то ценовой рост летом всегда медленный. Люди путешествуют, не сидят перед компьютером и не смотрят на график. Когда мы дойдем до сентября и дальше, я думаю, этого будет достаточно, чтобы цена снова пошла вверх», — подчеркнул Помплиано.

Аналитик также говорит, что процент Bitcoin, сохраняющийся в долгосрочной перспективе, вероятно, снизится примерно до 50%. По словам эксперта, цена ВТС стремительно вырастет, а первые владельцы BTC решат раздать свои монеты.

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«В начале этого года количество Bitcoin, которые не перемещались более года, составило более 70%, то есть было очень высоким. Сейчас, когда цена выросла, часть из них начала распространяться, что можно было бы ожидать на бычьем рынке… Я ожидаю, что по мере того, как мы будем углубляться в бычий рынок, эта цифра снизится до 50−55%, но все равно, по крайней мере, половина Bitcoin, вероятно, находится у людей, имеющих временной горизонт от 10 лет и более», — говорит эксперт.

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noworries По материалам:

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