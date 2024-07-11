Цена Bitcoin упала до 57 тыс. долларов — Finance.ua

Цена Bitcoin упала до 57 тыс. долларов Сегодня 12:37 — Криптовалюта

Цена Bitcoin упала до 57 тыс. долларов

В четверг цена Bitcoin упала, поскольку рыночный отскок остановился из-за растущих опасений по поводу возможного увеличения количества токенов на рынке. Также ситуацию стабилизировало ослабление давления на продажу со стороны Mt Gox и немецкого правительства, пишет Investing

Что об этом известно

Крупнейшая криптовалюта мира испытала 15% оттока в течение последнего месяца, оказавшись на пороге медвежьего рынка из-за длительных опасений по поводу возможного увеличения количества давящих на рынки токенов.

За последние 24 часа Bitcoin снизился на 2,7%, достигнув отметки 57,772.40 долларов. На этой неделе цифровая валюта получила небольшое облегчение благодаря нескольким выгодным покупкам.

Проблемы Mt Gox, продажи в Германии и майнерская капитуляция оказывают давление на Bitcoin. Забытая криптобиржа Mt Gox остается в центре внимания Bitcoin-сообщества после того, как доверенные лица биржи объявили о начале возвращения токенов клиентам, пострадавшим от взлома в 2014 году.

Читайте также Аналитик DonAlt спрогнозировал существенное падение Bitcoin

Еще неизвестно, какие объемы токенов будут выпущены. Однако в начале года кошельки, ассоциированные с биржей, активировали токены на сумму около 9 млрд долларов. Также было обнаружено, что правительство Германии выгружало Bitcoin, конфискованные с пиратского сайта, и потенциально владеет токенами на сумму не менее 2 млрд долларов.

Резкое падение цен на Bitcoin вызвало обеспокоенность, что крупнейшие майнеры могут начать продажу своих активов, чтобы выйти на безубыточность, особенно после того, как вознаграждение за добычу Bitcoin было снижено наполовину в начале года.

Bitcoin остается выше четырехмесячного минимума, достигнутого в начале июля, поскольку недавний спад цен повлек за собой значительный приток выгодных покупок токена. Инвестиции в продукты, связанные с Bitcoin, в частности в биржевые фонды, выросли за последнюю неделю, что способствовало восстановлению доверия к криптовалюте. Это помогло удержать цену Bitcoin от недавних минимумов.

Настройки на криптовалютные ETF, вероятно, улучшатся в ближайшие недели, особенно когда Комиссия по ценным бумагам и биржам планирует принять ключевое решение относительно спотовых ETF для токена Эфира, второй по величине криптовалюты в мире.

Читайте также: Как купить криптовалюту во время войны

На более широком рынке криптовалют основные альткоины показали смешанные результаты, но также понесли значительные потери в последние недели из-за перевода продаж с Bitcoin на них. Эфир снизился на 0,1% до $3,099.20, а XRP вырос на 1%. ADA выросла на 2.5%, а SOL снизился более чем на 2%. Среди мем-токенов DOGE снизился на 1.1%.

Растущий оптимизм по снижению процентных ставок в США повлиял на курс доллара , но не обеспечил значительную поддержку ценам на криптовалюты. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что инфляция снижается, но предупредил, что центральном банку все еще нужно больше уверенности для снижения процентных ставок.

Теперь внимание приковано к ключевым данным по индексу потребительских цен, которые должны быть опубликованы позже в четверг, чтобы дать дополнительные подсказки относительно ставок.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.