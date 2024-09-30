В доход государства передали около 2 млрд грн компании, связанной с 1xBet — Finance.ua

В доход государства передали около 2 млрд грн компании, связанной с 1xBet Сегодня 10:15 — Криминал

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции по взысканию активов компании Sia royal pay Europe, связанной с рф.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

«В доход государства переданы не только миллиардные активы компании Sia royal pay Europe, связанной с рф, но и проценты от их управления», — сказано в сообщении.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 26 сентября 2024 удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции о применении санкций в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просил добавить проценты в решении Высшего антикоррупционного суда от 31 мая текущего года по передаче в доход государства ценных бумаг и средств на общую сумму более 1,8 млрд грн.

Таким образом, после апелляции в доход государства взысканы ценные бумаги, средства на банковских счетах и ​​проценты от управления такими активами Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, на общую сумму около 2 млрд грн.

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Напомним, во время расследования сотрудники ГБР установили связь компании-нерезидента «Sia royal pay Europe» с российским букмекером «1xBet», представленного в Украине ООО «Твоя беттинговая компания», и другими компаниями и лицами, действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности нашего государства в условиях введенного правового режима военного положения.

Указом Президента Украины введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» к юридическому лицу-нерезиденту «Sia royal pay Europe» сроком 5 лет. В свою очередь, в ООО «Твоя беттинговая компания» Указом Президента Украины и решением Совета национальной безопасности и обороны введены санкции сроком 50 лет.

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