єВідновлення: Шмыгаль сообщил, когда в «Дії» появятся сертификаты на компенсацию — Finance.ua

єВідновлення: Шмыгаль сообщил, когда в «Дії» появятся сертификаты на компенсацию Сегодня 09:13 — Казна и Политика

єВідновлення: Шмыгаль сообщил, когда в «Дії» появятся сертификаты на компенсацию

Первые сертификаты в рамках программы «єВідновлення» на компенсацию за полностью разрушенное жилье появятся в приложении «Дія» в течение следующих 1−2 недель.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на состоявшемся в Харькове заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

«Что касается уничтоженного имущества, то уже подано 17 тыс. заявлений. В настоящее время профильные ведомства дорабатывают механизм выдачи сертификатов за уничтоженное имущество. Буквально через одну-две недели в „Дії“ появятся первые сертификаты возмещения за разрушенное жилье», — сказал Шмыгаль.

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По его словам, в рамках программы «єВідновлення» более 12 тысяч семей получили средства на ремонты своих домов. Выплачено 1 млрд грн для ремонтов квартир и домов, поврежденных из-за российских обстрелов. Харьковщина стала лидером по количеству поданных заявлений.

В целом, добавил Шмыгаль, приоритетом для правительства остается быстрое восстановление, ведь власти должны сделать все возможное для того, чтобы у украинцев была крыша над головой, а также вода, свет и тепло, чтобы в стране работали школы, больницы и другие социально важные объекты, чтобы предоставлялись услуги.

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«Надо отметить, что в течение этого года более 60 млрд грн было направлено на быстрое восстановление. Есть ресурс, и местные власти должны его эффективно использовать», — добавил Премьер-министр и отметил, что при этом 3,6 млрд грн выделили из фонда последствий ликвидации вооруженной агрессии рф на восстановление населенных пунктов, инфраструктуры в Харьковской области.

Справка Finance.ua:

10 мая стартовала программа єВідновлення. Каждый гражданин, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, может подать заявление на получение государственной помощи на текущий ремонт жилья. Сделать это можно с помощью портала «Дія» или обратившись в Центры предоставления административных услуг, органы социальной защиты и к нотариусам;

1 августа начался второй этап реализации государственной программы єВідновлення — владельцы уничтоженного жилья могут подать в приложении «Дія» заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома.

Укрінформ По материалам:

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