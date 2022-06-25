В Дании будут раздавать деньги пожилым людям, чтобы компенсировать инфляцию — Finance.ua
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В Дании будут раздавать деньги пожилым людям, чтобы компенсировать инфляцию

Мир
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В Дании будут раздавать деньги пожилым людям, чтобы компенсировать инфляцию
В Дании будут раздавать деньги пожилым людям, чтобы компенсировать инфляцию
Парламент Дании принял решение о денежных выплатах пожилым людям и другие меры на общую сумму 3,1 миллиарда датских крон ($439 миллионов) для смягчения влияния резкой инфляции и высоких цен на энергоносители.
Об этом пишет Reuters.
Пожилые люди с низкими доходами получат необлагаемую выплату в размере 5000 крон ($706).
«Экономика Дании принципиально сильна, но ей бросается вызов ростом цен в связи с войной путина в Украине. Поэтому я рад, что теперь мы можем помочь некоторым из тех, для кого инфляция особенно тяжела», — сказал министр финансов Николай Ваммен.
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Меры, также предусматривающие снижение тарифов на электроэнергию, будут финансироваться за счет снижения государственных инвестиций, что, по словам Минфина, поможет избежать повышения цен.
Центральный банк ранее предупреждал, что компенсация датчанам с низким уровнем доходов и пожилым людям денежными выплатами может усилить ценовое давление на экономику. Однако датские меры менее масштабны, чем аналогичные в некоторых других европейских странах.
Ранее депутаты согласились разделить субсидию в размере 2 миллиардов крон среди 419 000 домохозяйств, сильно пострадавших от роста счетов за электроэнергию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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