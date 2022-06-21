К концу года инфляция превысит 20%, но это контролируемый уровень — заместитель главы НБУ

Сегодня 10:37 — Казна и Политика

К концу года инфляция превысит 20%, но это контролируемый уровень — заместитель главы НБУ

В НБУ ожидают, что к концу 2022 года инфляция превысит 20%, но это контролируемый уровень. При этом гиперинфляция — очень нереалистичный сценарий.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Шкарпова спросит» заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

На вопрос о риске повторения событий 1990-х, когда инфляция насчитывала тысячи процентов и наблюдался дефицит базовых товаров потребления, Николайчук ответил:

«Мне кажется, сейчас ситуация очень отличается от 90-х. У нас уже построены государственные институции. И качество макроэкономического менеджмента на совершенно ином уровне. У меня есть твердая вера, что мы сможем избежать ошибок тех лет, когда ситуация в стране характеризовалась гиперинфляцией, стремительным падением производства, попыткой решить эти проблемы печатью денег».

Среди основных причин инфляции он, кроме дефицита товаров и разрушения бизнесов, разрыв цепей снабжения, взрывной спрос в тех регионах, куда люди массово переехали, печать денег НБУ для финансирования дефицита госбюджета, также назвал общий скачок инфляции в мире, и особенно — в нашем регионе.

«Например, в Эстонии инфляция достигла почти 19%, в Польше — 12%, в Чехии — 14%. Во многом это связано с последствиями войны в Украине и подорожанием продуктов питания и горючего. В Украине больше всего влияет то, что в отдельных регионах страны достаточно усложнена логистика, прежде всего продовольственных товаров, из-за блокирования путей российскими захватчиками. Этот дефицит предложения влечет за собой существенные изменения цен. В целом в Украине инфляция в мае составила 18%. Но, например, в Херсонской области, где доступ к продукции для населения сильно затруднен, — 35%», — заявил Николачук.

По его словам, гиперинфляция — очень нереалистичный сценарий.

«Мы ожидаем, что к концу года инфляция превысит 20%, но это контролируемый уровень. Он — скорее отражение тех проблем, которые страна испытывает во время войны. Но это не сравнить с теми тысячами процентов, которые в Украине были в начале 1990-х», — резюмировал заместитель главы НБУ.

Справка Finance.ua:

инфляция в Украине в мае ускорилась до 18% в годовом исчислении с 16,4% месяцем ранее;

рост потребительских цен в апреле ускорился до 16,4% в годовом исчислении, прежде всего из-за удорожания продовольствия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.