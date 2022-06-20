Проиграют все: и бизнес, и граждане — в НБУ выразили обеспокоенность по поводу гиперинфляции — Finance.ua
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Проиграют все: и бизнес, и граждане — в НБУ выразили обеспокоенность по поводу гиперинфляции

Сегодня 09:41Казна и Политика
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Проиграют все: и бизнес, и граждане — в НБУ выразили обеспокоенность по поводу гиперинфляцииПроиграют все: и бизнес, и граждане — в НБУ выразили обеспокоенность по поводу гиперинфляции
Комитет по монетарной политике Национального банка провел заседание по уровню учетной ставки.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка. Отмечается, что дискуссия прошла 1 июня.
На заседании члены КМП обсудили изменения в потребительском и экономическом поведении граждан и предприятий, риски макрофинансовой стабильности, в том числе со стороны усиления давления на обменный курс и международные резервы. Особое внимание было уделено обсуждению возможностей для повышения способности Национального банка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны.
Так, один из участников дискуссии подчеркнул, что «промедление с повышением учетной ставки приведет к гиперинфляции, от которой проиграют все: и бизнес, и граждане».
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«В банковской системе хранится около полутриллиона гривен сбережений домохозяйств. Если не принимать меры по защите этих денег от обесценения, в определенный момент они окажутся на валютном рынке, а банки столкнутся с лавинообразным оттоком вкладов. Стремительный рост импорта в мае, а также всплеск спроса на наличную валюту свидетельствуют о серьезности этой угрозы. Пока НБУ имеет возможность удовлетворять этот спрос за счет валютных интервенций, но объем международных резервов снижается», — сказано в сообщении НБУ.
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Также в ходе дискуссии члены КМП пришли к выводу, что «поддержание стабильности обменного курса в текущих условиях является залогом ценовой и финансовой стабильности».
«Курсовая стабильность остается безальтернативным номинальным якорем для ожиданий, механизмом субсидирования критического импорта и соответственно главным инструментом сдерживания инфляционного давления и поддержания устойчивости финансовой системы. В частности, благодаря фиксации курса гривны для критического импорта, инфляционное развитие остается контролируемым», — передает Нацбанк.

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По материалам: Build Portal
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