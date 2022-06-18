Уже стабильнее, чем в 2014 году, – член Совета НБУ дал прогноз относительно гривны — Finance.ua

Уже стабильнее, чем в 2014 году, – член Совета НБУ дал прогноз относительно гривны

Сегодня 14:03 — Валюта

На наличном рынке продолжает держаться динамика подорожания. Однако сейчас ситуация намного стабильнее, чем была в 2014–2015 годах.

И это вместе с тем, что страна столкнулась с еще большим количеством вызовов, но банковская система сейчас гораздо сильнее. Все это благодаря правильным действиям Нацбанка.

Об сказал экономист, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

По его словам, Нацбанк заявлял о том, что в период войны политика фиксированного курса лучше, чем та, которую проводили до этого.

И это верно. Мы видим, что сегодня все гораздо стабильнее, чем в 2014–2015 годах. — отметил Фурман.

И добавил, что профессионализм играет главную роль в таких вопросах. А повышение учетной ставки позволило сохранить средства населения и бизнеса и обеспечить бесперебойное функционирование банковской системы.

«На перспективу, относительно гривны, мы сказали о том, что в будущем НБУ перейдет к политике „плавающего“ курсообразования. Просто не сейчас. Для этого нужны предпосылки, в частности, чтобы заработал экспорт», — подчеркнул Фурман.

Читайте также Тактика 2014 года: в НБУ рассказали о ситуации с гривной на оккупированных территориях

Он отметил, что Нацбанк не дает прогнозов по поводу того, что будет с гривной. Однако он может сейчас ясно сказать, что чем быстрее закончится война, тем меньше будет затрат.

«Армию в огромных суммах финансирует государственный бюджет. Это сотни миллиардов гривен. Вместе с тем, в первый день полномасштабной войны, НБУ открыл специальный счет с призывом помочь армии. Потому что уровень доверия к Нацбанку сейчас большой», — добавил экономист.

Справка Finance.ua:

Зеленский подписал закон о штрафах за нарушения при вывозе валюты за границу. Устанавливается административная ответственность за недекларирование валютных ценностей в сумме свыше 10 000 евро на человека. За это нарушение предусматривается ответственность в виде штрафа размером 20% от суммы , превышающей разрешенную для вывоза без декларирования сумму.

на человека. За это нарушение предусматривается ответственность в виде штрафа размером , превышающей разрешенную для вывоза без декларирования сумму. В то же время уплата штрафа сама по себе не будет основанием пропустить через таможенную границу валюту без документов (справки).

Кстати, зарабатывать можно на криптовалюте, если вы воспользуетесь услугами платформы для автоматизированного стейкинга, которая позволяет пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.