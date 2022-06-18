Тактика 2014 года: в НБУ рассказали о ситуации с гривной на оккупированных территориях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Тактика 2014 года: в НБУ рассказали о ситуации с гривной на оккупированных территориях

Сегодня 10:00Валюта
43
Тактика 2014 года: в НБУ рассказали о ситуации с гривной на оккупированных территорияхТактика 2014 года: в НБУ рассказали о ситуации с гривной на оккупированных территориях
К сожалению, россия временно оккупировала часть украинской территории. Кроме того, оккупанты также пытаются активно вести в обращение российский рубль на временно оккупированных территориях (ВОТ). Больше об этой ситуации рассказала первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Что происходит с гривной на ВОТ

Екатерина Рожкова заявила, что это тактика 2014 года. По ее словам, государство-агрессор прилагает усилия, чтобы вытеснить украинскую гривну, использует для этого различные механизмы. В частности, речь идет о:
  • запрет использовать гривну в магазинах,
  • заставляют конвертировать украинскую валюту в рубли.
Первый заместитель главы НБУ подчеркнула, что действия оккупантов на 100% незаконны и противоречат всем международным конвенциям. В качестве примера она вспомнила о следующей норме: если на временно оккупированной территории обеспечивается оборот валюты этой территории, то есть украинской гривны, то другое государство не имеет права вводить свою валюту.
"Попытки ввести рубль на территории Украины — это преступление, которое совершает сегодня центральный банк России",— подчеркнула Екатерина Рожкова.
Она добавила, что украинская сторона сообщает об этих нарушениях представителям международных финансовых организаций.

Что советуют в Нацбанке

По словам первого заместителя главы НБУ, они призывают украинские банки как можно дольше продолжать свою работу в регионах, временно контролируемых врагом, а также пытаются помогать им с этим процессом.
Прежде всего, речь идет о необходимости предоставления украинским гражданам услуг в банковском секторе. Ключевые цели — создать условия для людей рассчитываться гривнами, чтобы не были вынуждены переходить на рубли из-за отсутствия денег, и могли покупать продукты и необходимые вещи.
Главный посыл НБУ — необходимо работать во временно оккупированных регионах и предоставлять услуги клиентам, пока для работников и клиентов банков нет прямой угрозы для жизни и здоровья.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам: Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.