Тактика 2014 года: в НБУ рассказали о ситуации с гривной на оккупированных территориях — Finance.ua

Тактика 2014 года: в НБУ рассказали о ситуации с гривной на оккупированных территориях

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Тактика 2014 года: в НБУ рассказали о ситуации с гривной на оккупированных территориях

К сожалению, россия временно оккупировала часть украинской территории. Кроме того, оккупанты также пытаются активно вести в обращение российский рубль на временно оккупированных территориях (ВОТ). Больше об этой ситуации рассказала первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Что происходит с гривной на ВОТ

Екатерина Рожкова заявила, что это тактика 2014 года. По ее словам, государство-агрессор прилагает усилия, чтобы вытеснить украинскую гривну, использует для этого различные механизмы. В частности, речь идет о:

запрет использовать гривну в магазинах,

заставляют конвертировать украинскую валюту в рубли.

Первый заместитель главы НБУ подчеркнула, что действия оккупантов на 100% незаконны и противоречат всем международным конвенциям. В качестве примера она вспомнила о следующей норме: если на временно оккупированной территории обеспечивается оборот валюты этой территории, то есть украинской гривны, то другое государство не имеет права вводить свою валюту.

"Попытки ввести рубль на территории Украины — это преступление, которое совершает сегодня центральный банк России",— подчеркнула Екатерина Рожкова.

Она добавила, что украинская сторона сообщает об этих нарушениях представителям международных финансовых организаций.

Что советуют в Нацбанке

По словам первого заместителя главы НБУ, они призывают украинские банки как можно дольше продолжать свою работу в регионах, временно контролируемых врагом, а также пытаются помогать им с этим процессом.

Прежде всего, речь идет о необходимости предоставления украинским гражданам услуг в банковском секторе. Ключевые цели — создать условия для людей рассчитываться гривнами, чтобы не были вынуждены переходить на рубли из-за отсутствия денег, и могли покупать продукты и необходимые вещи.

Главный посыл НБУ — необходимо работать во временно оккупированных регионах и предоставлять услуги клиентам, пока для работников и клиентов банков нет прямой угрозы для жизни и здоровья.

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