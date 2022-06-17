Зеленский подписал закон о штрафах за нарушения при вывозе валюты за границу — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о штрафах за нарушения при вывозе валюты за границу

Сегодня 11:03Личные финансы
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Зеленский подписал закон о штрафах за нарушения при вывозе валюты за границуЗеленский подписал закон о штрафах за нарушения при вывозе валюты за границу
Президент Владимир Зеленский подписал закон (проект № 6051), который устанавливает штрафы за перемещение через границу незадекларированных товаров и иностранной валюты.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Проект устанавливает административную ответственность за недекларирование валютных ценностей в сумме свыше 10 000 евро на лицо. За это нарушение предусматривается ответственность в виде штрафа размером 20% от суммы, превышающей разрешенную для вывоза без декларирования сумму.
В то же время уплата штрафа сама по себе не будет основанием пропустить через таможенную границу валюту без документов (справки).
Как ранее пояснил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, 20% штрафа будет применяться «исключительно в случае несоблюдения установленной формы декларирования валюты». Если же деньги будут перемещаться с сокрытием или вне таможенного контроля, то владельцу придется уплатить штраф в размере 100% стоимости с конфискацией всей суммы валюты.
В то же время закон предусматривает заключение мирной сделки с таможней. В этом случае нарушитель обязан уплатить полную сумму штрафа в течение 30 дней. Тогда таможенный орган прекращает производство по делу о нарушении таможенных правил.

Справка Finance.ua:

  • Нацбанк Украины и центральный банк Нидерландов договорились о возможности обмена наличной гривны для украинцев, получивших разрешение на временное пребывание;
  • ранее договоренности по обмену наличной гривны на местную валюту были достигнуты с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции;
  • с тех пор как появилась разница курсов валют в официальных учреждениях и обменниках, в Украине и за рубежом, украинцы начали этим пользоваться. Однако в настоящее время такая тенденция банкоматного туризма постепенно исчезает.
Забудьте об очередях на вокзале и трату времени на длинные процедуры регистрации. Нужен билет за границу — воспользуйтесь сервисом продажи билетов Proizd.ua. На сайте есть подробные инструкции по покупке билетов. А с промокодом sd2022 можно получить скидку 5%.
По материалам: УБР
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