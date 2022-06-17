Зеленский подписал закон о штрафах за нарушения при вывозе валюты за границу — Finance.ua

Зеленский подписал закон о штрафах за нарушения при вывозе валюты за границу

Сегодня 11:03 — Личные финансы

Зеленский подписал закон о штрафах за нарушения при вывозе валюты за границу

Президент Владимир Зеленский подписал закон (проект № 6051 ), который устанавливает штрафы за перемещение через границу незадекларированных товаров и иностранной валюты.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Проект устанавливает административную ответственность за недекларирование валютных ценностей в сумме свыше 10 000 евро на лицо. За это нарушение предусматривается ответственность в виде штрафа размером 20% от суммы, превышающей разрешенную для вывоза без декларирования сумму.

В то же время уплата штрафа сама по себе не будет основанием пропустить через таможенную границу валюту без документов (справки).

Как ранее пояснил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, 20% штрафа будет применяться «исключительно в случае несоблюдения установленной формы декларирования валюты». Если же деньги будут перемещаться с сокрытием или вне таможенного контроля, то владельцу придется уплатить штраф в размере 100% стоимости с конфискацией всей суммы валюты.

В то же время закон предусматривает заключение мирной сделки с таможней. В этом случае нарушитель обязан уплатить полную сумму штрафа в течение 30 дней. Тогда таможенный орган прекращает производство по делу о нарушении таможенных правил.

Справка Finance.ua:

Нацбанк Украины и центральный банк Нидерландов договорились о возможности обмена наличной гривны для украинцев, получивших разрешение на временное пребывание;

ранее договоренности по обмену наличной гривны на местную валюту были достигнуты с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции;

с тех пор как появилась разница курсов валют в официальных учреждениях и обменниках, в Украине и за рубежом, украинцы начали этим пользоваться. Однако в настоящее время такая тенденция банкоматного туризма постепенно исчезает.

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