Украинцы смогут обменять наличную гривну на евро еще в одной стране — Finance.ua

«Запускаем механизм обмена наличной гривны на евро в Нидерландах! Подписали соглашение с центральным банком этой страны. Так что уже до конца июня совершеннолетние украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Нидерландах, смогут обменивать свои гривны наличными на евро», — сообщил Шевченко.
Лимит в рамках соглашения — до 10 000 грн на одного человека.
По его словам, поддержку по обмену обеспечит местная коммерческая компания, у которой есть представительства по всей стране.
Справка Finance.ua:
ранее договоренности по обмену наличной гривны на местную валюту были достигнуты с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции;
с тех пор как появилась разница курсов валют в официальных учреждениях и обменниках, в Украине и за рубежом, украинцы стали этим пользоваться. Однако в настоящее время такая тенденция банкоматного туризма постепенно исчезает.