Украинцы смогут обменять наличную гривну на евро еще в одной стране — Finance.ua
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Украинцы смогут обменять наличную гривну на евро еще в одной стране

Сегодня 11:45Личные финансы
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Украинцы смогут обменять наличную гривну на евро еще в одной странеУкраинцы смогут обменять наличную гривну на евро еще в одной стране
Нацбанк Украины и центральный банк Нидерландов договорились о возможности обмена наличной гривны для украинцев, получивших разрешение на временное пребывание.
Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
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«Запускаем механизм обмена наличной гривны на евро в Нидерландах! Подписали соглашение с центральным банком этой страны. Так что уже до конца июня совершеннолетние украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Нидерландах, смогут обменивать свои гривны наличными на евро», — сообщил Шевченко.
Лимит в рамках соглашения — до 10 000 грн на одного человека.
По его словам, поддержку по обмену обеспечит местная коммерческая компания, у которой есть представительства по всей стране.

Справка Finance.ua:

  • ранее договоренности по обмену наличной гривны на местную валюту были достигнуты с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции;
  • с тех пор как появилась разница курсов валют в официальных учреждениях и обменниках, в Украине и за рубежом, украинцы стали этим пользоваться. Однако в настоящее время такая тенденция банкоматного туризма постепенно исчезает.

Узнать актуальную информацию о курсе валют на Finance.ua

По материалам: Finance.ua
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