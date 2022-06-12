Банкоматний туризм скорочується, – Рожкова про продаж в Україні валюти, купленої за кордоном — Finance.ua

Банкоматний туризм скорочується, – Рожкова про продаж в Україні валюти, купленої за кордоном

Вчора 11:31 — Валюта

Відколи з’явилася різниця курсів валют в офіційних установах та обмінниках, в Україні та за кордоном, українці почали цим користуватися. Проте наразі така тенденція банкоматного туризму поступово зникає.

Також українці знову почали обмінювати гроші в українських банках. Детальніше про зміну ситуації розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Що дала зміна правил встановлення курсу

Передусім мовиться про так званий банкоматний туризм. Тобто поїздки закордон, коли люди знімали долари в Європі по курсу 32 гривні, а потім привозили їх в українські обмінники. Там ці долари вже коштували по 36 — 38 гривень. Проте нещодавно банкам частково скасували обмеження щодо зміни курсу.

"Цей банкоматний туризм дещо скорочується. Ми ж тільки недавно змінили правила встановлення курсу для операцій за кордоном, тому будемо спостерігати за ситуацією",— сказала Рожкова.

Вона додала, що очікує позитивного результату змін. Тобто вони можуть спрацювати, й банкоматний туризм повністю припиниться.

Українці знову роблять обмін валют за курсом банків

Відколи банкам дозволили продавати-купувати готівкову валюту без обмеження по курсу, це дало свої результати. Заступниця голови НБУ зазначила, що в перші місяці вторгнення жителі країни знімали валютні кошти в банках і йшли продавати їх вже в обмінниках. Проте зараз ця тенденція помітно змінилася.

"Сьогодні люди не забирають валюту з банку, щоб піти в обмінник. Якщо їм треба конвертувати гроші, вони роблять це прямо в банку. Це позитивно",— пояснила експертка.

За її словами, це є одним із факторів, які позитивно відбилися на готівковому курсі. Наразі шалений сплеск пройшов, і курс знову почав знижуватися.

Для чого була потрібна фіксація курсу валют

Заступниця глави НБУ розповіла, що замороження рівня вартості валют справді було корисним кроком управління економікою. Коли був найбільший шок від початку війни, фіксований курс конвертації стримував зростання цін на імпортовані товари. Це, зокрема, позитивно вплинуло й на вартість послуг товарів українського виробництва, адже вони часто також залежні від імпорту.

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