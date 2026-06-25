0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дії» запустили мультишеринг справок ОК-5 и ОК-7

Личные финансы
14
Справки будут передаваться автоматически вместе с пакетом документов
Справки будут передаваться автоматически вместе с пакетом документов
Для банков, страховых компаний, финансовых учреждений и других партнеров стала доступна новая возможность мультишеринга справок ОК-5 и ОК-7 в «Дії». Пользователям не нужно отдельно формировать или загружать документы. Справки будут передаваться автоматически вместе с пакетом документов.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
Справка ОК-5 содержит сведения о страховом стаже, уплаченных страховых взносах и заработной плате. Данные доступны с 2000 года.
Справка ОК-7 содержит информацию о страховом стаже и заработной плате, с которой уплачивался единый социальный взнос. Данные доступны с 2011 года.

Для чего нужны справки ОК-5 и ОК-7

Справки могут понадобиться для:
  • оформление кредитов;
  • расчета больничных;
  • получение пособия по безработице;
  • подтверждение страхового стажа;
  • кадровых и финансовых процедур.

Преимущества для пользователей:

  • мгновенная передача справок ОК-5 и ОК-7;
  • отсутствие необходимости отдельно формировать документы;
  • отсутствие необходимости загружать файлы или отправлять их вручную;
  • сокращение времени на оформление услуг.

Преимущества для бизнеса и государственных учреждений:

  • быстрое получение необходимых документов одним пакетом;
  • меньше ручной проверки данных;
  • более оперативное рассмотрение заявок и обращений;
  • уменьшение количества ошибок при обработке документов;
  • цифровое взаимодействие без использования бумажных копий.
Место для вашей рекламы
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с июня 2025 года в Дії заработал сервис, позволяющий гражданам присылать компаниям сразу несколько цифровых копий документов — Мультишеринг.
Мультишеринг решает распространенную проблему бизнеса — долгие и неудобные процессы сбора копий документов от клиентов. Раньше приходилось посылать несколько запросов, ждать сканы или фото, проверять, все ли документы на месте. Это отнимало время, создавало риск ошибок и увеличивало издержки.
Теперь бизнес получает весь пакет цифровых документов сразу, а клиентам не нужно собирать нужные бумаги, загружать каждый файл или приносить физические копии.
Как работает Мультишеринг:
  1. Пользователь нажимает или сканирует QR-код на ресурсе бизнеса.
  2. Выбор документов, которыми необходимо поделиться.
  3. Подтверждает запрос с помощью Дія. Підпис и подтверждает отправку копий.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems