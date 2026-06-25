В «Дії» запустили мультишеринг справок ОК-5 и ОК-7
Для чего нужны справки ОК-5 и ОК-7
- оформление кредитов;
- расчета больничных;
- получение пособия по безработице;
- подтверждение страхового стажа;
- кадровых и финансовых процедур.
Преимущества для пользователей:
- мгновенная передача справок ОК-5 и ОК-7;
- отсутствие необходимости отдельно формировать документы;
- отсутствие необходимости загружать файлы или отправлять их вручную;
- сокращение времени на оформление услуг.
Преимущества для бизнеса и государственных учреждений:
- быстрое получение необходимых документов одним пакетом;
- меньше ручной проверки данных;
- более оперативное рассмотрение заявок и обращений;
- уменьшение количества ошибок при обработке документов;
- цифровое взаимодействие без использования бумажных копий.
- Пользователь нажимает или сканирует QR-код на ресурсе бизнеса.
- Выбор документов, которыми необходимо поделиться.
- Подтверждает запрос с помощью Дія. Підпис и подтверждает отправку копий.
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