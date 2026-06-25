В «Дії» запустили мультишеринг справок ОК-5 и ОК-7 Сегодня 14:25 — Личные финансы

Справки будут передаваться автоматически вместе с пакетом документов

Для банков, страховых компаний, финансовых учреждений и других партнеров стала доступна новая возможность мультишеринга справок ОК-5 и ОК-7 в «Дії». Пользователям не нужно отдельно формировать или загружать документы. Справки будут передаваться автоматически вместе с пакетом документов.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Справка ОК-5 содержит сведения о страховом стаже, уплаченных страховых взносах и заработной плате. Данные доступны с 2000 года.

Справка ОК-7 содержит информацию о страховом стаже и заработной плате, с которой уплачивался единый социальный взнос. Данные доступны с 2011 года.

Для чего нужны справки ОК-5 и ОК-7

Справки могут понадобиться для:

оформление кредитов;

расчета больничных;

получение пособия по безработице;

подтверждение страхового стажа;

кадровых и финансовых процедур.

Преимущества для пользователей:

мгновенная передача справок ОК-5 и ОК-7;

отсутствие необходимости отдельно формировать документы;

отсутствие необходимости загружать файлы или отправлять их вручную;

сокращение времени на оформление услуг.

Преимущества для бизнеса и государственных учреждений:

быстрое получение необходимых документов одним пакетом;

меньше ручной проверки данных;

более оперативное рассмотрение заявок и обращений;

уменьшение количества ошибок при обработке документов;

цифровое взаимодействие без использования бумажных копий.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что с июня 2025 года в Дії заработал сервис, позволяющий гражданам присылать компаниям сразу несколько цифровых копий документов — Мультишеринг.

Мультишеринг решает распространенную проблему бизнеса — долгие и неудобные процессы сбора копий документов от клиентов. Раньше приходилось посылать несколько запросов, ждать сканы или фото, проверять, все ли документы на месте. Это отнимало время, создавало риск ошибок и увеличивало издержки.

Теперь бизнес получает весь пакет цифровых документов сразу, а клиентам не нужно собирать нужные бумаги, загружать каждый файл или приносить физические копии.

Как работает Мультишеринг:

Пользователь нажимает или сканирует QR-код на ресурсе бизнеса. Выбор документов, которыми необходимо поделиться. Подтверждает запрос с помощью Дія. Підпис и подтверждает отправку копий.

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