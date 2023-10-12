В «Дії» запустили бета-тест сервиса купли-продажи автомобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дії» запустили бета-тест сервиса купли-продажи автомобилей

Личные финансы
89
В «Дії» запустили бета-тест сервиса купли-продажи автомобилей
В «Дії» запустили бета-тест сервиса купли-продажи автомобилей
В мобильном приложении государственных услуг «Дія» в бета-тесте запущен сервис купли/продажи автомобиля.
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Международном экономическом форуме.
«В настоящее время в бета-тесте запущена возможность купить, продать автомобиль в «Дії». Без центра МВД, без услуг «бегунков», которые предлагают купить место в очереди. В несколько кликов можно продать автомобиль в «Дії», — сказал Федоров.
Читайте также
Напомним, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко анонсировал, что в сентябре процесс купли-продажи автомобилей будет переведен в цифровой вариант в «Дії». Он анонсировал отмену обязательной технической экспертизы: ее будут проводить только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя.

Справка Finance.ua:

  • С 6 августа в Украине изменились правила регистрации авто. Требования упростили как для покупателей новых машин в автосалонах, так и для перерегистрации на вторичном рынке;
  • теперь покупатель нового автомобиля в автосалоне может делегировать ему право регистрации приобретенной машины и получить свидетельство о регистрации и номерном знаке, то есть при приобретении нового авто исчезает необходимость получать «транзитные номера»;
  • при покупке авто на «вторичке» больше не нужно оформлять от предыдущего владельца нотариальное поручение на регистрацию автомобиля — теперь достаточно указать в договоре купли-продажи человека, который будет регистрировать авто;
  • в Сервисном центре МВД напомнили алгоритм перерегистрации транспортных средств, которые уже зарегистрированы в Украине и были в употреблении.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.