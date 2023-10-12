В «Дії» запустили бета-тест сервиса купли-продажи автомобилей — Finance.ua

В «Дії» запустили бета-тест сервиса купли-продажи автомобилей Сегодня 15:05 — Личные финансы

В «Дії» запустили бета-тест сервиса купли-продажи автомобилей

В мобильном приложении государственных услуг «Дія» в бета-тесте запущен сервис купли/продажи автомобиля.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Международном экономическом форуме.

«В настоящее время в бета-тесте запущена возможность купить, продать автомобиль в «Дії». Без центра МВД, без услуг «бегунков», которые предлагают купить место в очереди. В несколько кликов можно продать автомобиль в «Дії», — сказал Федоров.

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Напомним, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко анонсировал, что в сентябре процесс купли-продажи автомобилей будет переведен в цифровой вариант в «Дії». Он анонсировал отмену обязательной технической экспертизы: ее будут проводить только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя.

Справка Finance.ua:

С 6 августа в Украине изменились правила регистрации авто. Требования упростили как для покупателей новых машин в автосалонах, так и для перерегистрации на вторичном рынке;



теперь покупатель нового автомобиля в автосалоне может делегировать ему право регистрации приобретенной машины и получить свидетельство о регистрации и номерном знаке, то есть при приобретении нового авто исчезает необходимость получать «транзитные номера»;



при покупке авто на «вторичке» больше не нужно оформлять от предыдущего владельца нотариальное поручение на регистрацию автомобиля — теперь достаточно указать в договоре купли-продажи человека, который будет регистрировать авто;



в Сервисном центре МВД напомнили алгоритм перерегистрации транспортных средств, которые уже зарегистрированы в Украине и были в употреблении.

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