В «Дія» в скором времени появится услуга для раненых военных — Finance.ua

В «Дія» в скором времени появится услуга для раненых военных Сегодня 09:30 — Личные финансы

В «Дія» в скором времени появится услуга для раненых военных

В июле в приложении «Дія» появится новая цифровая услуга для украинских военных под названием «Путь раненого». Этот инструмент автоматизирует процесс документооборота и выплат для раненых бойцов, упрощая доступ к государственной помощи.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталия Калмыкова в комментарии Новости.LIVE.

По словам Калмыковой, проект является частью более широкого ветеранского направления цифровизации, которое реализуется в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.

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Его цель — объединить все имеющиеся сервисы для ветеранов под одним цифровым интерфейсом, чтобы каждый защитник мог легко ориентироваться в правах и возможностях, предоставляемых государством.

Уже сейчас в разделе «Услуги для ветеранов» в «Дія» доступны ряд сервисов, в частности, поиск медицинских учреждений для реабилитации, запись к семейному врачу или психологу, подача заявок на обслуживание. Вся информация структурируется так, чтобы упростить навигацию для военнослужащих и не дать им «потеряться» среди бюрократических процедур.

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Отдельно Калмыкова отметила важность работы специалистов по сопровождению ветеранов — на сегодняшний день их более 1400, и они уже предоставили около 260 тысяч консультаций.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы в каждой общине были специалисты. И, собственно, к концу недели мы уже будем видеть, что общины открывают должности, получают субвенции и нанимают этих специалистов», — отметила министр.

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