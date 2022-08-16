В «Дія» начали тестирование документов на английском — Finance.ua

В «Дія» начали тестирование документов на английском Сегодня 11:14 — Личные финансы

В «Дія» начали тестирование документов на английском

В «Дія» начали бета-тестирование шеринга авто и документов на английском.

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров призвал украинцев присоединяться к тестированию.

«С начала полномасштабной войны 9 млн украинцев уехали за границу. Убегая от опасности, многие не успели взять бумажные документы. Поэтому хотим добавить в „Дія“ документы на английском, чтобы вы могли пользоваться ими за границей», — отметил он.

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В настоящее время проводится бета-тест загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта.

«Проверим, корректно ли работает переключение языка, подтягиваются ли фото. Если вы за границей и ждали эту функцию в „Дія“ — регистрируйтесь. Также восстанавливаем шеринг авто в „Дія“ и хотим протестировать работу услуги. Принять участие в бета-тесте должны одновременно 2 человека — владелец авто и водитель, желающий пользоваться машиной», — говорится в сообщении министра.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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