В «Дія.City» уже 250 резидентов — Федоров

Сегодня 17:17 — Казна и Политика

В «Дія.City» уже 250 резидентов — Федоров

К «Дія.City» присоединяются украинские и международные компании, приложение уже насчитывает 250 резидентов.

Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Фейсбуке.

«Уникальное правовое и налоговое пространство Дія.City продолжает принимать новых резидентов. К нам присоединяются крутые украинские и международные компании», — заявил Федоров.

В частности, среди новых резидентов:

Banza — украинская IT-компания, помогающая бизнесу внедрять инновации и цифровизироваться;

Jooble — продуктовая IT-компания, работающая в 69 странах мира. Ключевым продуктом является платформа по поиску работы, которой ежемесячно пользуются 90 млн человек;

FlexReality — украинская IT-компания, занимающаяся разработкой инновационных продуктов в сфере виртуальной и дополненной реальности, а также разрабатывает IT-решения для разных сфер бизнеса;

Ajax Systems Manufacturing — украинская технологическая компания, создающая беспроводные системы безопасности. Недавно компания вышла со своим продуктом на рынок США — самый большой и самый конкурентный рынок охранных систем;

Gigacloud — украинский облачный оператор, предоставляющий IaaS- и PaaS-услуги более 1500 клиентам в шести странах мира;

Lyft — публичная компания, создавшая самый популярный в мире райдшеринговый сервис.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.