В «Дія.City» уже 250 резидентов — Федоров — Finance.ua
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В «Дія.City» уже 250 резидентов — Федоров

Сегодня 17:17Казна и Политика
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В «Дія.City» уже 250 резидентов — ФедоровВ «Дія.City» уже 250 резидентов — Федоров
К «Дія.City» присоединяются украинские и международные компании, приложение уже насчитывает 250 резидентов.
Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Фейсбуке.
«Уникальное правовое и налоговое пространство Дія.City продолжает принимать новых резидентов. К нам присоединяются крутые украинские и международные компании», — заявил Федоров.
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В частности, среди новых резидентов:
  • Banza — украинская IT-компания, помогающая бизнесу внедрять инновации и цифровизироваться;
  • Jooble — продуктовая IT-компания, работающая в 69 странах мира. Ключевым продуктом является платформа по поиску работы, которой ежемесячно пользуются 90 млн человек;
  • FlexReality — украинская IT-компания, занимающаяся разработкой инновационных продуктов в сфере виртуальной и дополненной реальности, а также разрабатывает IT-решения для разных сфер бизнеса;
  • Ajax Systems Manufacturing — украинская технологическая компания, создающая беспроводные системы безопасности. Недавно компания вышла со своим продуктом на рынок США — самый большой и самый конкурентный рынок охранных систем;
  • Gigacloud — украинский облачный оператор, предоставляющий IaaS- и PaaS-услуги более 1500 клиентам в шести странах мира;
  • Lyft — публичная компания, создавшая самый популярный в мире райдшеринговый сервис.
По материалам: Укрінформ
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