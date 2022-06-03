Banza — украинская IT-компания, помогающая бизнесу внедрять инновации и цифровизироваться;
Jooble — продуктовая IT-компания, работающая в 69 странах мира. Ключевым продуктом является платформа по поиску работы, которой ежемесячно пользуются 90 млн человек;
FlexReality — украинская IT-компания, занимающаяся разработкой инновационных продуктов в сфере виртуальной и дополненной реальности, а также разрабатывает IT-решения для разных сфер бизнеса;
Ajax Systems Manufacturing — украинская технологическая компания, создающая беспроводные системы безопасности. Недавно компания вышла со своим продуктом на рынок США — самый большой и самый конкурентный рынок охранных систем;
Gigacloud — украинский облачный оператор, предоставляющий IaaS- и PaaS-услуги более 1500 клиентам в шести странах мира;
Lyft — публичная компания, создавшая самый популярный в мире райдшеринговый сервис.