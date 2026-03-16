В «Дії» тестируют сервис фиксации потери работы из-за войны: кто может подать заявление
Война лишила многих украинских работ и стабильного дохода. Чтобы зафиксировать эти потери для будущих репараций, «Дія» запускает запись на бета-тест новой категории международного Реестра ущерба — A3.4 «Потеря оплачиваемой работы».
Об этом говорится в сообщении «Дія».
Кто может подать заявление
Стать тестировщиком новой услуги могут украинцы, работавшие или самозанятые лица в Украине и потерявшие работу с 24 февраля 2022 года из-за войны.
Подать заявление могут:
- Наемные работники (по трудовому договору или контракту).
- Специалисты, работавшие по гражданско-правовым договорам (ЦБХ).
- Самозанятые лица.
- Лица, работавшие по устному договору или на условиях неявно выраженной сделки.
Для участия в тестировании понадобятся РНУКНП и электронная почта: часть информации система подтянет из электронных реестров, а остальное нужно внести вручную. Присоединяйтесь к тестированию по ссылке.
Ранее мы писали, что в приложении «Дія» появился отдельный фильтр для поиска отделений сети Power Banking. Благодаря новой функции пользователи могут быстро найти на карте банковские отделения, работающие при отключении электроэнергии.
Также в «Дії» разрешили бронировать работников с нарушением воинского учета. 13 марта, на портале «Дія» заработала возможность для предприятий оборонно-промышленного комплекса и критически важных компаний бронировать работников даже при наличии нарушений в воинском учете.
Запуск этой возможности позволит предприятиям оборонного сектора быстрее привлекать специалистов для работы и обеспечивать непрерывность производственных процессов, важных для обороноспособности страны.
В «Дії» тестируют сервис фиксации потери работы из-за войны: кто может подать заявление
