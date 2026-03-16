В «Дії» тестируют сервис фиксации потери работы из-за войны: кто может подать заявление Сегодня 15:45 — Личные финансы

Война лишила многих украинских работ и стабильного дохода. Чтобы зафиксировать эти потери для будущих репараций, «Дія» запускает запись на бета-тест новой категории международного Реестра ущерба — A3.4 «Потеря оплачиваемой работы».

Об этом говорится в сообщении «Дія».

Кто может подать заявление

Стать тестировщиком новой услуги могут украинцы, работавшие или самозанятые лица в Украине и потерявшие работу с 24 февраля 2022 года из-за войны.

Подать заявление могут:

Наемные работники (по трудовому договору или контракту).

Специалисты, работавшие по гражданско-правовым договорам (ЦБХ).

Самозанятые лица.

Лица, работавшие по устному договору или на условиях неявно выраженной сделки.

Для участия в тестировании понадобятся РНУКНП и электронная почта: часть информации система подтянет из электронных реестров, а остальное нужно внести вручную. Присоединяйтесь к тестированию по ссылке

