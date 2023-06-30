В «Дії» тестируют обновленную услугу смены места жительства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дії» тестируют обновленную услугу смены места жительства

Личные финансы
57
В «Дії» тестируют обновленную услугу смены места жительства
В «Дії» тестируют обновленную услугу смены места жительства
В «Дії» объявили о наборе тестировщиков усовершенствованной услуги смены места жительства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
«В ближайшее время запустим в Дії одну из самых ожидаемых услуг среди украинцев — смена места жительства. Как всегда, в несколько кликов и без походов в госорганы. Поначалу сервис будет доступен для женщин и детей», — говорится в сообщении.
Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
«В начале полномасштабной войны отдельные госреестры не работали для дополнительной защиты данных украинцев. Соответственно услуга Смена места жительства также была приостановлена. Украинцам приходилось лично обращаться в ЦПАУ или органы регистрации, чтобы изменить место жительства», — говорят в Минцифры.
В министерстве отметили, что сервис будет работать без человеческого фактора: когда вы будете менять место жительства в собственном или в жилье другого владельца, изменение статуса в реестре будет происходить автоматически.
Чтобы принять участие в бета-тесте, нужно:
  • иметь ID-карту или загранпаспорт в Дії;
  • иметь налоговый номер;
  • быть старше 14 лет, или 18, если меняете место жительства ребенка;
  • не быть военнообязанным.
Кроме того, жилье не должно быть в ипотеке, а право собственности на него должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года.
Читайте также
«Если хотите задекларировать новое место жительства в жилище другого владельца, нужно получить от него подтверждение. Также при изменении проживания ребенка должны получить разрешение второго родителя. Это можно сделать по ссылке или через QR-код», — добавили в Минцифры.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.