В «Дії» тестируют обновленную услугу смены места жительства — Finance.ua

В «Дії» тестируют обновленную услугу смены места жительства Сегодня 10:28 — Личные финансы

В «Дії» тестируют обновленную услугу смены места жительства

В «Дії» объявили о наборе тестировщиков усовершенствованной услуги смены места жительства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«В ближайшее время запустим в Дії одну из самых ожидаемых услуг среди украинцев — смена места жительства. Как всегда, в несколько кликов и без походов в госорганы. Поначалу сервис будет доступен для женщин и детей», — говорится в сообщении.

Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке

«В начале полномасштабной войны отдельные госреестры не работали для дополнительной защиты данных украинцев. Соответственно услуга Смена места жительства также была приостановлена. Украинцам приходилось лично обращаться в ЦПАУ или органы регистрации, чтобы изменить место жительства», — говорят в Минцифры.

В министерстве отметили, что сервис будет работать без человеческого фактора: когда вы будете менять место жительства в собственном или в жилье другого владельца, изменение статуса в реестре будет происходить автоматически.

Чтобы принять участие в бета-тесте, нужно:

иметь ID-карту или загранпаспорт в Дії;

иметь налоговый номер;

быть старше 14 лет, или 18, если меняете место жительства ребенка;

не быть военнообязанным.

Кроме того, жилье не должно быть в ипотеке, а право собственности на него должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года.

«Если хотите задекларировать новое место жительства в жилище другого владельца, нужно получить от него подтверждение. Также при изменении проживания ребенка должны получить разрешение второго родителя. Это можно сделать по ссылке или через QR-код», — добавили в Минцифры.

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