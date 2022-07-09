В «Дії» появятся новые документы — Finance.ua

В «Дії» появятся новые документы
Министерство образования и науки Украины работает над внедрением электронных документов об образовании на портале и в мобильном приложении Дія. Подготовка проходит совместно с Минцифры.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
«Внутренне перемещенные лица, лица с временно оккупированных территорий, а также граждане Украины, находящиеся за пределами нашего государства, нуждаются в получении, обновлении или признании документов об образовании. Команда МОН работает над внедрением электронных документов об образовании на портале и в мобильном приложении „Дія“ вместе с коллегами из Минцифры и при поддержке проекта „EU4DigitalUA“», — объясняют в министерстве.
В настоящее время подготовлен проект постановления КМУ по отображению сведений, содержащихся в документах о базовом среднем, полном общем среднем, профессиональном (профессионально-техническом), профессиональном начальном и высшем образовании средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг с использованием мобильного приложения «Дія».
Кроме того, уже сейчас благодаря сервису ЕГЭБО «Информация о физическом лице, содержащаяся в ЕГЭБО», учащиеся и выпускники учебных заведений могут самостоятельно получить информацию о выданных им документах об образовании и данные об обучении. Для этого нужно только иметь квалифицированную электронную подпись, реквизиты документов об образовании — не нужны.
Информацию, полученную с помощью сервиса ЕГЭБО, о серии и номере выданных документов об образовании, можно использовать для проверки выданных документов в Реестре документов об образовании.
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