«Дія» ищет тестировщиков для новых документов в приложении: как присоединиться — Finance.ua

«Дія» ищет тестировщиков для новых документов в приложении: как присоединиться Сегодня 10:14 — Личные финансы

«Дія» ищет тестировщиков для новых документов в приложении: как присоединиться

«Дія» запускает бета-тест пенсионного удостоверения и вида на временное проживание.

Об этом сообщили в Минцифре.

Украинцам эти документы станут доступны в скором времени. Пока компания набирает тестировщиков.

Кого ищут

Чтобы попробовать в «Дія» новые цифровые документы, нужно иметь пенсионное удостоверение, выданное с 2014 года, или вид на жительство в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданный после 25 апреля 2018 года.

Для авторизации в «Дія» через BankID нужен банковский счет, а также смартфон с NFC (бесконтактным доступом).

Для регистрации нужно заполнить форму. Она доступна по ссылке

Справка Finance.ua:

лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда Украины выдают пенсионные удостоверения на основании заявления на изготовление пенсионного удостоверения;

если ваше пенсионное удостоверение стало непригодным для пользования или было утеряно, или вам назначен другой вид пенсии, или изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства (изменился законный представитель или он освобожден от полномочий, восстановлена гражданская дееспособность получателя пенсии и т.п.), по вашему заявлению выдается новое удостоверение.



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