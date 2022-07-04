«Дія» ищет тестировщиков для новых документов в приложении: как присоединиться — Finance.ua

«Дія» ищет тестировщиков для новых документов в приложении: как присоединиться
«Дія» запускает бета-тест пенсионного удостоверения и вида на временное проживание.
Об этом сообщили в Минцифре.
Украинцам эти документы станут доступны в скором времени. Пока компания набирает тестировщиков.
Кого ищут
- Чтобы попробовать в «Дія» новые цифровые документы, нужно иметь пенсионное удостоверение, выданное с 2014 года, или вид на жительство в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданный после 25 апреля 2018 года.
- Для авторизации в «Дія» через BankID нужен банковский счет, а также смартфон с NFC (бесконтактным доступом).
Для регистрации нужно заполнить форму. Она доступна по ссылке.
Справка Finance.ua:
- лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда Украины выдают пенсионные удостоверения на основании заявления на изготовление пенсионного удостоверения;
- если ваше пенсионное удостоверение стало непригодным для пользования или было утеряно, или вам назначен другой вид пенсии, или изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства (изменился законный представитель или он освобожден от полномочий, восстановлена гражданская дееспособность получателя пенсии и т.п.), по вашему заявлению выдается новое удостоверение.
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