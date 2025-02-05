В «Дії» появится AI-ассистент, который будет принимать жалобы граждан — Finance.ua

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В «Дії» появится AI-ассистент, который будет принимать жалобы граждан

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В «Дії» появится AI-ассистент, который будет принимать жалобы граждан
В «Дії» появится AI-ассистент, который будет принимать жалобы граждан
В «Дії» в первом квартале 2025 года может появиться AI-ассистент, который будет заслушивать жалобы граждан и переадресовывать их в соответствующие государственные учреждения.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации AI Center of Excellence.
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«Мы работаем над тем, чтобы в „Дії“ появился такой определенный помощник, который может использовать язык AI, определенный AI-агент, к которому вы можете обратиться, если у вас есть проблема во время взаимодействия с государством», — сказал он.
По словам Федорова, к помощнику можно будет обратиться голосом, ведь он сможет трансформировать голос в текст. После этого «Дія» определит, в плоскости полномочий какого министерства лежит решение жалобы или вопроса, и будет перенаправлять обращение.
Министр добавил, что появление в «Дії» голосового помощника ожидается в первом квартале 2025 года.
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Вице-премьер также сообщил, что в фокусе внимания Минцифры есть много проектов — от фанрейзинговой платформы, крупнейшего языкового медиа, до BrayOne, GovTech.
«Если говорим об искусственном интеллекте, то здесь мы также пошли с достаточно амбициозной задачей. Мы поставили перед собой цель: к 2030 году войти в ТОП-3 стран мира по уровню интеграции и производству AI-решений», — сказал он, при этом отметив, что не стоит ждать появления в Украине конкурентов OpenAI или De0Seek.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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