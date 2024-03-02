В Цюрихе случайно заплатили служащим на 200 миллионов долларов больше — Finance.ua

В Цюрихе случайно заплатили служащим на 200 миллионов долларов больше Сегодня 22:23 — Мир

В Цюрихе случайно заплатили служащим на 200 миллионов долларов больше

В швейцарском Цюрихе более 30 тысяч городских служащих по ошибке получили двойную зарплату. Теперь им нужно вернуть эти деньги обратно из-за значительных потерь бюджета.

Об этом пишет Bussines Insider

Из-за этой ошибки бюджет города потерял 175 миллионов швейцарских франков, то есть 200 миллионов долларов в эквиваленте.

Читайте также Как украинцам бесплатно зарегистрировать авто в Швейцарии

В финансовом департаменте города сообщили, что произошла техническая ошибка. А вот среди служащих начались шутки, что это компенсация за высокую инфляцию.

В настоящее время власти города отправляют сообщения служащим с инструкцией, как вернуть деньги обратно.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.