В Цюрихе случайно заплатили служащим на 200 миллионов долларов больше — Finance.ua
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В Цюрихе случайно заплатили служащим на 200 миллионов долларов больше

Мир
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В Цюрихе случайно заплатили служащим на 200 миллионов долларов больше
В Цюрихе случайно заплатили служащим на 200 миллионов долларов больше
В швейцарском Цюрихе более 30 тысяч городских служащих по ошибке получили двойную зарплату. Теперь им нужно вернуть эти деньги обратно из-за значительных потерь бюджета.
Об этом пишет Bussines Insider.
Из-за этой ошибки бюджет города потерял 175 миллионов швейцарских франков, то есть 200 миллионов долларов в эквиваленте.
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В финансовом департаменте города сообщили, что произошла техническая ошибка. А вот среди служащих начались шутки, что это компенсация за высокую инфляцию.
В настоящее время власти города отправляют сообщения служащим с инструкцией, как вернуть деньги обратно.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Телеканал 24
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