В Цюрихе случайно заплатили служащим на 200 миллионов долларов больше — Finance.ua

В Цюрихе случайно заплатили служащим на 200 миллионов долларов больше
В швейцарском Цюрихе более 30 тысяч городских служащих по ошибке получили двойную зарплату. Теперь им нужно вернуть эти деньги обратно из-за значительных потерь бюджета.
Об этом пишет Bussines Insider.
Из-за этой ошибки бюджет города потерял 175 миллионов швейцарских франков, то есть 200 миллионов долларов в эквиваленте.
В финансовом департаменте города сообщили, что произошла техническая ошибка. А вот среди служащих начались шутки, что это компенсация за высокую инфляцию.
В настоящее время власти города отправляют сообщения служащим с инструкцией, как вернуть деньги обратно.
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