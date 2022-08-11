В Coinbase за II квартал зафиксировали убытки в $1,1 млрд — Finance.ua

В Coinbase за II квартал зафиксировали убытки в $1,1 млрд
За II квартал американская криптобиржа Coinbase понесла убытки в размере $1,1 млрд. Причиной стало резкое падение криптовалютного рынка.
Об этом сообщается в квартальном отчете компании, передает CNBC.
Убытки стали самыми большими с весны прошлого года, когда акции акции Coinbase начали торговаться на фондовой бирже Nasdaq. Помимо снижения дохода биржа также отметила падение спроса на торговлю криптовалютами и объема торгов. Объем торгов упал на 30%, а доход с комиссий за операции снизился сразу на 35%.
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«Снижение рынка было быстрым и жестким, и мы видим, как поведение клиентов отражает падение. На оба показателя повлияло изменение активности клиентов и рынка, вызванное макроэкономическими факторами и ситуацией с криптовалютными кредиторами», — отмечается в письме акционерам.
Несмотря на снижение выручки и объема торгов, аналитик Moningstar Майкл Миллер подчеркнул, что массового оттока пользователей с платформы Coinbase нет, просто они стали более пассивными в криптоинвестировании.
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Доход биржи составил $802.6 млн, что на 45.1% меньше показателей I квартала этого года и на 153.1% меньше результатов I квартала прошлого года. Убыток в $1.1 млрд записали в незафиксированные убытки от падения цены активов Coinbase. На фоне этой акции компании обрушились на 10.55%.
Аналитики ожидают дальнейшего падения объема торгов и, следовательно, выручки в III квартале. Хотя возможно, это частично компенсируется увеличением доходов с подписных и других сервисов.
Руководство Coinbase подчеркнуло, что ведется работа по снижению издержек и повышению эффективности компании. К примеру, в июне биржа сократила 1100 человек. Руководство биржи пытается сократить расходы и другими способами, например, в июле Coinbase приостановила партнерскую программу в США.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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