Президент Сальвадора заявил, что Bitcoin способствует росту туристической сферы в стране — Finance.ua

Президент Сальвадора заявил, что Bitcoin способствует росту туристической сферы в стране Сегодня 03:14 — Финтех и Карты

Президент Сальвадора заявил, что Bitcoin способствует росту туристической сферы в стране

Всемирная туристическая организация включила в свой список Сальвадор и несколько других стран. По словам президента Сальвадора Наиба Букеле, именно Bitcoin поможет значительному росту сферы туризма.

Наиб Букеле подчеркнул, что лишь немногим странам удалось вернуть показатели туризма на допандемийный уровень. Принятие Bitcoin как законного платежного средства, а также создание «Bitcoin пляжа» привлекли в Сальвадор туристов со всего мира. Президент также отметил рост внутреннего туризма благодаря снижению преступности.

Читайте также США ввели санкции против «миксера» криптовалют Tornado Cash

Ранее министр туризма Сальвадора Морена Вальдес говорила, что благодаря Bitcoin туризм в стране вырос на 30%. Известно, что ранее ежедневные расходы туриста в стране составляли от $113 до $150, теперь они превышают $200.

Наибу Букеле представил статистику мобильности от поискового гиганта Google. Сальвадор на карте отмечен как страна с туристической активностью «выше ожидаемой». По словам Букеле, хотя внедрение Bitcoin в финансовую систему страны прошло не без труда, новые технологии продолжат существовать и развиваться.

Ранее Букеле высказывал мнение, что несмотря на падение криптовалютного рынка, у Bitcoin отличные перспективы. Инвесторам просто нужно переждать неблагоприятный период.

На криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

cryptomisto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.