США ввели санкции против «миксера» криптовалют Tornado Cash — Finance.ua

США ввели санкции против «миксера» криптовалют Tornado Cash Сегодня 13:31 — Финтех и Карты

США ввели санкции против «миксера» криптовалют Tornado Cash

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США заблокировал работу масштабной платформы для операций с криптовалютами Tornado Cash из-за ее использования в отмывании миллиардов долларов, а также обхода санкций против КНДР.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

«Сегодня OFAC ввел санкции против „миксера“ криптовалют Tornado Cash, который использовался для отмывания виртуальной валюты на сумму свыше $7 миллиардов с момента его создания в 2019 году», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что эта платформа была задействована и в отмывании более 455 миллионов долларов, украденных хакерской группировкой Lazarus Group, контролируемой правительством КНДР. Против него США ввели санкции в 2019 году — из-за причастности группировки к самому известному похищению криптовалюты.

Кроме того, по информации Минфина США, Tornado Cash было использовано для отмывания более $96 миллионов, украденных злоумышленниками Harmony Bridge в июне этого года, а также по меньшей мере $7,8 миллиона во время ограбления криптовалютной фирмы Nomad на прошлой неделе.

Платформа Tornado Cash (Tornado) является так называемым миксером виртуальных валют, который работает на блокчейне Ethereum и без проверки способствует анонимным транзакциям. При этом маскируется источник поступления виртуальной валюты, пункт назначения, а также контрагенты.

Принцип работы таких платформ состоит в получении различных поступлений, смешивании их в общую сумму и передаче другим получателям. Цель создания таких «миксеров» в начале заключалась в повышении конфиденциальности, однако их активно стали использовать преступники для незаконных финансовых операций.

Укрінформ По материалам:

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