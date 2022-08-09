США ввели санкции против «миксера» криптовалют Tornado Cash — Finance.ua
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США ввели санкции против «миксера» криптовалют Tornado Cash

Финтех и Карты
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США ввели санкции против «миксера» криптовалют Tornado Cash
США ввели санкции против «миксера» криптовалют Tornado Cash
Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США заблокировал работу масштабной платформы для операций с криптовалютами Tornado Cash из-за ее использования в отмывании миллиардов долларов, а также обхода санкций против КНДР.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
«Сегодня OFAC ввел санкции против „миксера“ криптовалют Tornado Cash, который использовался для отмывания виртуальной валюты на сумму свыше $7 миллиардов с момента его создания в 2019 году», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что эта платформа была задействована и в отмывании более 455 миллионов долларов, украденных хакерской группировкой Lazarus Group, контролируемой правительством КНДР. Против него США ввели санкции в 2019 году — из-за причастности группировки к самому известному похищению криптовалюты.
Кроме того, по информации Минфина США, Tornado Cash было использовано для отмывания более $96 миллионов, украденных злоумышленниками Harmony Bridge в июне этого года, а также по меньшей мере $7,8 миллиона во время ограбления криптовалютной фирмы Nomad на прошлой неделе.
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Платформа Tornado Cash (Tornado) является так называемым миксером виртуальных валют, который работает на блокчейне Ethereum и без проверки способствует анонимным транзакциям. При этом маскируется источник поступления виртуальной валюты, пункт назначения, а также контрагенты.
Принцип работы таких платформ состоит в получении различных поступлений, смешивании их в общую сумму и передаче другим получателям. Цель создания таких «миксеров» в начале заключалась в повышении конфиденциальности, однако их активно стали использовать преступники для незаконных финансовых операций.

Криптовалюты и мошенничество

По материалам:
Укрінформ
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