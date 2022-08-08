Аналитик Bloomberg считает, что биткоин вступает в бычью фазу — Finance.ua
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Аналитик Bloomberg считает, что биткоин вступает в бычью фазу

Финтех и Карты
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Аналитик Bloomberg считает, что биткоин вступает в бычью фазу
Аналитик Bloomberg считает, что биткоин вступает в бычью фазу
Bitcoin в ближайшее время вступит в новую бычью фазу. Такое мнение высказал стартег Bloomberg Майк МакГлоун.
По мнению аналитика, Bitcoin в середине лета очутился на дне. Сейчас цифровой актив торгуется почти на 66,4% ниже своего исторического максимума, зафиксированного 10 ноября прошлого года.
Однако BTC все еще сохраняет статус одного из наиболее перспективных активов. Приближающаяся новая фаза роста в очередной раз докажет огромный потенциал Bitcoin.
МакГлоун отмечает, что Федеральная резервная система все еще оказывает сильное давление на акции IT-сектора и криптосферу.
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В 2021 году мягкая политика американского регулятора способствовала вхождению капитала в рисковые активы, но уже в этом году тенденция замедлилась. Геополитические риски заставили инвесторов отказаться от вложений в технологический сектор.
Тренд изменится после того, как фаза накопления приобретет агрессивный характер, подчеркнул стратег.
Майк МакГлоун известен тем, что летом 2020 года спрогнозировал повторение знаменитого бычьего забега Bitcoin 2017 года.
Аналитик оказался прав, и в декабре того же года монета преодолела уровень $20 000.
На момент написания биткоин торгуется на уровне $24 091, согласно данным Coinmarketcap.
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Легкий и понятный путь к крипте

По материалам:
cryptomisto
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