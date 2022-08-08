Криптовалюты и мир вокруг: открытие «Долины Bitcoin», взлом Solana и «продажа» футболиста за крипту — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: открытие «Долины Bitcoin», взлом Solana и «продажа» футболиста за крипту Сегодня 14:30 — Финтех и Карты

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Поэтому, чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 1 по 7 августа 2022 года:

В США представили законопроект о крипте. В Штатах официально представили документ, защищающий права потребителей цифровых товаров.

Как стало известно, новый законопроект расширяет роль Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Кроме того, проект требует регистрации в CFTC широкого спектра участников рынка, таких как «цифровой товарный брокер», «цифровой хранитель товаров», «цифровой товарный дилер» и «цифровая торговая площадка». Подробнее об особенностях законопроекта читайте здесь.

В Гондурасе открыли «Долину Bitcoin». В начале августа латиноамериканские СМИ сообщили об открытии «Bitcoin-долины» в Гондурасе — в регионе Санта-Люсия правительство В начале августа латиноамериканские СМИ сообщили об открытии «Bitcoin-долины» в Гондурасе — в регионе Санта-Люсия правительство запустило проект цифрового города . Звучит круто. Но что это такое на самом деле?

Новый цифровой город находится примерно в 20 минутах езды от столицы Тегусигальпы. Его особенностью является то, что граждане и гости страны теперь могут беспрепятственно покупать и продавать товары и услуги за криптовалюты на всей территории проекта.

Сами же торговцы в Санта-Люсии смогут мгновенно конвертировать Bitcoin в местную валюту и получать ее на свой счет, чтобы сократить риск волатильности криптовалют — по крайней мере, именно это обещают местные власти.

Футболисты за «крипту». Окей, оплатой за товар в крипте уже никого не удивить, однако эта ситуация точно достойна внимания. На прошлой неделе бразильский «Сан-Паулу» Окей, оплатой за товар в крипте уже никого не удивить, однако эта ситуация точно достойна внимания. На прошлой неделе бразильский «Сан-Паулу» заплатил криптовалютой за трансфер полузащитника аргентинского ФК «Банфилд». Сумма сделки составила $8 млн в USDC, а сам перевод совершила латиноамериканская криптобиржа Bitso. Представители компании назвали трансфер «историческим моментом для Bitso, Сан-Паулу и американского футбола». Они подчеркнули, что переход состоялся «со всей безопасностью, прозрачностью и гибкостью, предложенной криптоэкономикой».

Tiffany & Co. запускают сервис NFTiff. Ювелирный бренд Tiffany&Co. тоже не отстает — там решили интегрироваться в криптомир, Ювелирный бренд Tiffany&Co. тоже не отстает — там решили интегрироваться в криптомир, запустив сервис NFTiff. С его помощью можно будет превратить NFT-изображение в реальный кулон, украшенный драгоценными камнями.

Каждая подвеска изготавливается из 18-каратного розового или желтого золота и инкрустирована не менее 30 драгоценными камнями и бриллиантами. Крепиться она будет к цепочке с прямоугольными звеньями, напоминающими пиксели.

Однако не спешите радоваться тому, что сможете сделать кулон с любимым котиком — на самом деле эта услуга доступна только владельцам NFT из коллекции CryptoPunk, да и то не всем, а только 250, кто успел его приобрести.

Хакеры взломали кошельки на базе Solana и вывели миллионы долларов. Несмотря на стремительное развитие криптомира, все же существуют желающие поживиться чужими деньгами. Вот и на прошлой неделе неизвестные хакеры получили доступ к более чем 8 тыс. кошелькам на базе Solana и . Несмотря на стремительное развитие криптомира, все же существуют желающие поживиться чужими деньгами. Вот и на прошлой неделе неизвестные хакеры получили доступ к более чем 8 тыс. кошелькам на базе Solana и похитили миллионы долларов

Согласно подсчетам специалистов Elliptic, в ходе атаки хакеры украли более $5,2 млн в токенах SOL, более 300 монет на базе Solana, а также NFT. По некоторым данным, больше всего пострадали кошельки, которые были неактивны более полугода. Кстати, в Solana обещают компенсировать потери пострадавшим от рук мошенников.

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