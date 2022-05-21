В Чикаго власти предлагают NFT за вакцинацию от коронавируса — Finance.ua
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В Чикаго власти предлагают NFT за вакцинацию от коронавируса

Сегодня 05:03Технологии&Авто
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Начиная с этой недели в Чикаго заработал проект Face Forward Project, направленный на продвижение вакцинации среди подростков. Каждый участник программы сможет создать NFT со своим портретом.
Спонсором инициативы выступил Департамент здравоохранения штата Иллинойс. В реализации проекта также принял участие городской совет. За техническую сторону вопроса отвечает платформа NFT VAST.
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Суть программы заключается в том, чтобы «подтолкнуть» молодежь к вакцинации. Токены в этом случае играют роль положительного стимула. Интересно и то, что полученный уникальный NFT можно перепродать на открытом рынке.
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Каждый из токенов также содержит отрывок из композиции «One Of One» уроженца Чикаго Кита Харриса. Кто знает, вполне возможно, что новая коллекция станет хитом, и особым шиком будет сбор всего текста песни.
Также стоит отметить, что проект пользуется популярностью. И многие подростки соглашаются на инъекцию в стремлении попасть в тренд.

Как заработать на NFT

По материалам: incrypted
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