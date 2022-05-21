В Чикаго власти предлагают NFT за вакцинацию от коронавируса — Finance.ua

В Чикаго власти предлагают NFT за вакцинацию от коронавируса

Начиная с этой недели в Чикаго заработал проект Face Forward Project, направленный на продвижение вакцинации среди подростков. Каждый участник программы сможет создать NFT со своим портретом.

Спонсором инициативы выступил Департамент здравоохранения штата Иллинойс. В реализации проекта также принял участие городской совет. За техническую сторону вопроса отвечает платформа NFT VAST.

Суть программы заключается в том, чтобы «подтолкнуть» молодежь к вакцинации. Токены в этом случае играют роль положительного стимула. Интересно и то, что полученный уникальный NFT можно перепродать на открытом рынке.

Каждый из токенов также содержит отрывок из композиции «One Of One» уроженца Чикаго Кита Харриса. Кто знает, вполне возможно, что новая коллекция станет хитом, и особым шиком будет сбор всего текста песни.

Также стоит отметить, что проект пользуется популярностью. И многие подростки соглашаются на инъекцию в стремлении попасть в тренд.

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