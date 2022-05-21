В Чикаго власти предлагают NFT за вакцинацию от коронавируса — Finance.ua

Суть программы заключается в том, чтобы «подтолкнуть» молодежь к вакцинации. Токены в этом случае играют роль положительного стимула. Интересно и то, что полученный уникальный NFT можно перепродать на открытом рынке.
Каждый из токенов также содержит отрывок из композиции «One Of One» уроженца Чикаго Кита Харриса. Кто знает, вполне возможно, что новая коллекция станет хитом, и особым шиком будет сбор всего текста песни.
Также стоит отметить, что проект пользуется популярностью. И многие подростки соглашаются на инъекцию в стремлении попасть в тренд.