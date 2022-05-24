В Черновцах из-за роста цен на топливо подорожал проезд в маршрутках — Finance.ua
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В Черновцах из-за роста цен на топливо подорожал проезд в маршрутках

Сегодня 18:49Личные финансы
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В Черновцах из-за роста цен на топливо подорожал проезд в маршруткахВ Черновцах из-за роста цен на топливо подорожал проезд в маршрутках
В Черновцах повысили тариф на проезд в маршрутках до 10 гривен. Новая цена на проезд вводится на два месяца.
Решение о повышении тарифа было принято на заседании исполкома во вторник, 24 мая.
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Так, в городе временно установили тариф на перевозку пассажиров в городском пассажирском автомобильном транспорте в размере 10,00 грн.
Новая цена на проезд начнет действовать с 1 июня по 31 августа.
При этом, по словам директора департамента транспорта Петра Лысака, тариф повысили из-за роста цен на топливо.
Стоимость проезда в маршрутках Львовщины выросла на 15%.
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По материалам: Espreso.tv
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