С 21 мая в частных маршрутках Киева дорожает проезд — Finance.ua
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С 21 мая в частных маршрутках Киева дорожает проезд

Сегодня 18:42Личные финансы
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С 21 мая в частных маршрутках Киева дорожает проездС 21 мая в частных маршрутках Киева дорожает проезд
С субботы, 21 мая, дорожает проезд в частных маршрутках Киева.
Об этом сообщает сайт «Сегодня» со ссылкой на Ассоциацию перевозчиков Киева и Киевской области. Ценники по 10 гривен исчезнут почти во всех городских маршрутах.
«Проезд подорожает почти во всех частных маршрутках Киева. Стоимость проезда составит 15 гривен на 90% частных маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах стоимость проезда будет 12 гривен», — рассказал Игорь Моисеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.
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Подорожание перевозчики связывают с критической ситуацией с топливом в стране, а точнее с его высокой стоимостью и отсутствием на АЗС.
Также в разы подорожали запчасти и горюче-смазочные материалы.
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«Себестоимость проезда выросла в разы и уменьшился пассажиропоток. Большинство перевозчиков работают себе в убыток. Подорожание — это вынужденный шаг», — добавляет глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.
В то же время на маршрутах «Киевпасстранса» стоимость проезда пока не меняется — 10 гривен. В коммунальных маршрутках продолжают возить пассажиров по старым ценам. Город выделяет дотации на коммунальных перевозчиков, но сколько им удастся держать старый тариф, пока неизвестно.
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По материалам: Сьогодні
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