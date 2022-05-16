Проезд в маршрутках из Борисполя в Киев подорожал на 30% - до 50 гривен — Finance.ua
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Проезд в маршрутках из Борисполя в Киев подорожал на 30% - до 50 гривен

Сегодня 13:27Личные финансы
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Проезд в маршрутках из Борисполя в Киев подорожал на 30% - до 50 гривенПроезд в маршрутках из Борисполя в Киев подорожал на 30% - до 50 гривен
Проезд в маршрутках из Борисполя в Киев подорожал на 30% — до 50 гривен.
Об этом сообщили участники группы «Довідковий Бориспіль» в Facebook.
В связи с резким повышением цены на топливо и его дефицитом, с 16 мая 2022 ЧАО «АТАСС-Борисполь» поднимает цены на проезд на 30%.
Как отметили на предприятии, это вынужденная мера — для сохранения рабочих мест и непрерывной работы маршрутов.
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Следовательно, стоимость проезда будет составлять:
  • «Борисполь — Бориспольская» — 50 гривен;
  • «Борисполь — Левобережная» — 70 гривен;
  • «Борисполь — Сошников» — 65 гривен;
  • «Борисполь — Старое» — 60 гривен;
  • «Борисполь — Рогозов» — 33 гривен.

Справка Finance.ua:

  • в Киеве возвращается плата за проезд в транспорте с понедельника 16 мая. Оплачивать проезд пассажиры смогут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение «Киев цифровой»;
  • в случае повышения цен на топливо до 60-70 гривен за литр ближе к июню столичные маршрутчики поднимут стоимость проезда до 15 гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українські Новини
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