В Черногории россиянам блокируют карты в одном из крупных банков — Finance.ua
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В Черногории россиянам блокируют карты в одном из крупных банков

Фондовый рынок
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В Черногории россиянам блокируют карты в одном из крупных банков
В Черногории россиянам блокируют карты в одном из крупных банков
Граждане россии столкнулись с массовой блокировкой карт и счетов. Банк Erste Bank объявил о расторжении деловых отношений со всеми гражданами страны-агрессора.
С проблемой столкнулись клиенты дочернего филиала австрийского банка Erste Bank. Сообщается, что банк разослал сообщения своим клиентам, имеющим российский паспорт, что прекращает с ними все деловые отношения и закрывает их счета. И это касается не только туристов, но и тех, кто имеет вид на жительство в Черногории, говорится в сообщении Lenta.ru.
«По сути, банк блокирует карты и счета всех своих российских клиентов под предлогом санкций Запада», — пишут в российском издании.
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Следует добавить, что россияне сталкиваются с проблемами при открытии счетов во всех странах Европы. К жителям страны-агрессора предъявляют отдельные требования при контроле за движением средств. Кроме того, некоторые сделки с российскими счетами невозможны.
Отметим, россияне пытаются обойти финансовые и торговые санкции Запада с помощью банков и бизнесменов из соседних стран. Например, жители рф массово ездят покупать автомобили в Казахстан. В этой стране, а также в Узбекистане россияне открывают банковские карты международных платежных систем.
Международные платежные системы Visa и Mastercard официально ушли из россии. Карты перестали работать за границей, а новые выдавать не будут.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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