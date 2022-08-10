Крупнейший авиаконцерн Европы не будет использовать воздушное пространство россии до марта 2023 года — Finance.ua
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Крупнейший авиаконцерн Европы не будет использовать воздушное пространство россии до марта 2023 года

Фондовый рынок
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Крупнейший авиаконцерн Европы не будет использовать воздушное пространство россии до марта 2023 года
Крупнейший авиаконцерн Европы не будет использовать воздушное пространство россии до марта 2023 года
Авиаконцерн Lufthansa не будет использовать воздушное пространство россии до 25 марта 2023 года из-за вторжения рф в Украину.
Об этом говорится в сообщении компании.
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«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство россии до 25 марта 2023 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации», — говорится в сообщении перевозчика.
Поэтому все рейсы Lufthansa в россию и из россии отменены на этот период, добавили в компании.
Напомним, что после вторжения армии россии в Украину Европейский Союз ввел санкции против российской авиации. Они включают запрет на экспорт в россию товаров и технологий, используемых в авиакосмическом секторе, запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиацией и космосом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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