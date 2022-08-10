Крупнейший авиаконцерн Европы не будет использовать воздушное пространство россии до марта 2023 года — Finance.ua

Крупнейший авиаконцерн Европы не будет использовать воздушное пространство россии до марта 2023 года
Авиаконцерн Lufthansa не будет использовать воздушное пространство россии до 25 марта 2023 года из-за вторжения рф в Украину.
Об этом говорится в сообщении компании.
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«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство россии до 25 марта 2023 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации», — говорится в сообщении перевозчика.
Поэтому все рейсы Lufthansa в россию и из россии отменены на этот период, добавили в компании.
Напомним, что после вторжения армии россии в Украину Европейский Союз ввел санкции против российской авиации. Они включают запрет на экспорт в россию товаров и технологий, используемых в авиакосмическом секторе, запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиацией и космосом.
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