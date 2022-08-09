WizzAir возобновит рейсы в москву с октября — Finance.ua

WizzAir возобновит рейсы в москву с октября
Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir с октября возобновит полеты из Абу-Даби в Москву.
Об этом сообщает Sky News.
Авиакомпания подтвердила этот шаг примерно через пять месяцев после того, как перевозчик приостановил все рейсы в россию из-за вторжения в Украину в феврале.
Совместное предприятие авиакомпании WizzAir Abu Dhabi, базирующееся в Абу-Даби, будет выполнять ежедневные рейсы с 3 октября.
WizzAir, которая в октябре 2021 года объявила, что рейсы из Абу-Даби в Москву начнутся в декабре того же года, заявила 27 февраля, что приостановила все рейсы в россию.
Другие эмиратские перевозчики, в том числе Emirates, продолжали выполнять рейсы в россию после вторжения в Украину.
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