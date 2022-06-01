WizzAir примет на работу более 100 украинцев в Польше — Finance.ua

WizzAir примет на работу более 100 украинцев в Польше

Сегодня 10:47 — Мир

WizzAir примет на работу более 100 украинцев в Польше

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила помочь гражданам Украины с трудоустройством. Предлагает более 100 рабочих мест для украинцев в Польше.

Лоукостер планирует трудоустроить их в свою команду бортпроводников. В большинстве своем ищут членов экипажа с опытом работы, впрочем, могут взять и без опыта. К тому же, есть и другие вакансии в сфере авиации.

Требования к потенциальным работникам:

владеть английским и еще одним восточноевропейским языком;

иметь высшее образование;

иметь загранпаспорт;

уметь плавать;

уметь налаживать коммуникацию с людьми.

В компании обещают конкурентную заработную плату, возможности для обучения и профессионального развития, бесплатную форму и питание экипажа во время полетов, огромное количество билетов со скидками для себя и близких.

Отмечается, что набирать команду планируется на базах Wizz в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске и Катовице.

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