WizzAir примет на работу более 100 украинцев в Польше — Finance.ua

WizzAir примет на работу более 100 украинцев в Польше
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила помочь гражданам Украины с трудоустройством. Предлагает более 100 рабочих мест для украинцев в Польше.
Лоукостер планирует трудоустроить их в свою команду бортпроводников. В большинстве своем ищут членов экипажа с опытом работы, впрочем, могут взять и без опыта. К тому же, есть и другие вакансии в сфере авиации.
Требования к потенциальным работникам:
владеть английским и еще одним восточноевропейским языком;
В компании обещают конкурентную заработную плату, возможности для обучения и профессионального развития, бесплатную форму и питание экипажа во время полетов, огромное количество билетов со скидками для себя и близких.
Отмечается, что набирать команду планируется на базах Wizz в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске и Катовице.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.