WizzAir примет на работу более 100 украинцев в Польше — Finance.ua
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WizzAir примет на работу более 100 украинцев в Польше

Сегодня 10:47Мир
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WizzAir примет на работу более 100 украинцев в ПольшеWizzAir примет на работу более 100 украинцев в Польше
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила помочь гражданам Украины с трудоустройством. Предлагает более 100 рабочих мест для украинцев в Польше.
Лоукостер планирует трудоустроить их в свою команду бортпроводников. В большинстве своем ищут членов экипажа с опытом работы, впрочем, могут взять и без опыта. К тому же, есть и другие вакансии в сфере авиации.

Требования к потенциальным работникам:

  • владеть английским и еще одним восточноевропейским языком;
  • иметь высшее образование;
  • иметь загранпаспорт;
  • уметь плавать;
  • уметь налаживать коммуникацию с людьми.
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В компании обещают конкурентную заработную плату, возможности для обучения и профессионального развития, бесплатную форму и питание экипажа во время полетов, огромное количество билетов со скидками для себя и близких.
Отмечается, что набирать команду планируется на базах Wizz в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске и Катовице.
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По материалам: Телеканал 24
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