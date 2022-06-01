Украинкам предлагают новые вакансии в Польше: где можно получать на 40% больше — Finance.ua

Украинкам предлагают новые вакансии в Польше: где можно получать на 40% больше

Сегодня 10:12 — Личные финансы

Украинкам предлагают новые вакансии в Польше: где можно получать на 40% больше

В Польше украинским женщинам начинают предлагать «мужскую работу». Таким образом работодатели пытаются закрыть «мужские вакансии», количество которых выросло из-за дефицита рабочей силы, а также дать возможность украинкам трудоустроиться и заработать.

Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Первой начала адаптироваться логистическая отрасль, там женщинам предлагают вакансии комплектовщиц товаров на складах. Чтобы нанять таких работниц, на некоторых складах уменьшают вес посылок до комфортного для женщин.

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Украинок даже отправляют в специальные школы, поскольку в Польше начинается «высокий» сезон в сферах логистики и торговли, и нужны, например, операторы автопогрузчика.

«Раньше эту работу так называемых „карщиков“ выполняли только мужчины. Сейчас выехавшие из Украины женщины, спасаясь от войны, смогут освоить эту профессию совершенно бесплатно после недельных курсов и получить соответствующий сертификат», — утверждают в Gremi Personal.

По ее словам, это возможность для женщин устроиться на работу с зарплатой на 40% выше, чем для неквалифицированных рабочих.

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Кроме того, некоторые предприятия пищевой промышленности создали для украинок специальный график, чтобы они могли работать посменно и иметь время на уход за детьми.

Что будет с рынком вакансий?

По прогнозам Gremi Personal, количество вакансий для женщин в ближайшее время будет расти, только за прошлую неделю их стало на 10-15% больше.

Без знания языка украинки смогут заработать около 3400-3600 злотых в месяц (23,5–25 тыс. грн). Можно устроиться на предприятия пищевой промышленности, логистические склады и в сферу обслуживания.

Где не хватает работников?

Ранее мы рассказывали, что в Польше растет дефицит кадров из-за того, что многие украинские мужчины уехали защищать свою страну, а другие сезонные работники не приедут в этом году на соответствующие работы.

Согласно данным Gremi Personal, больше всего вырос спрос на работников в следующих отраслях:

пищевой промышленности;

торговле;

логистике;

электронной коммерции.

Очень возросло количество «мужских» вакансий, примерно на 20% за несколько недель.

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