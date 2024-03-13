В Черкасской области арестовали 4 вертолета и 2 самолета предпринимателей из Крыма, которые финансируют рф — Finance.ua
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В Черкасской области арестовали 4 вертолета и 2 самолета предпринимателей из Крыма, которые финансируют рф

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По ходатайству прокуроров Черкасской области суд арестовал 4 вертолета и 2 самолета крымских предпринимателей, причастных к финансированию вооруженной агрессии россии против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
В частности, были арестованы 4 вертолета Ми-2 (МиИ-2) и 2 самолета АН-2 (Antonov-2).
В феврале девятерым украинским предпринимателям, зарегистрированным в Крыму, сообщили о подозрении. Они занимаются рекреационным и агропромышленным предпринимательством.
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В рамках уголовного дела было установлено, что в собственности компании, где подозреваемые являются учредителями и конечными бенефициарами, находится ряд объектов движимого имущества.
«С целью блокирования движимых активов и предотвращения их перерегистрации на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества по ходатайству прокурора наложен арест на вертолеты и самолеты, принадлежащие обществу. Также арестованы имущество и корпоративные права предпринимателей более чем на 35 млн грн», — отметили в ОГП.
Следствие установило, что после аннексии полуострова россией эти предприятия переоформили в соответствии с требованиями российского законодательства. Сейчас они ведут свою хозяйственную деятельность с рф и платят налоги, финансируя страну-агрессора.
По материалам:
Finance.ua
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