В Чехии практически нет безработицы: сколько украинских беженцев трудоустроили — Finance.ua
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В Чехии практически нет безработицы: сколько украинских беженцев трудоустроили

Личные финансы
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В Чехии практически нет безработицы: сколько украинских беженцев трудоустроили
В Чехии практически нет безработицы: сколько украинских беженцев трудоустроили
В Чехии на 10 открытых вакансий претендует всего 8 безработных. В стране практически нет безработицы, а за время полномасштабной войны трудоустроилось 97,3 тыс. украинских беженцев.
Об этом сообщает издание «Новости».
«Хотя мы наблюдаем некоторый небольшой рост безработицы, это все еще очень низкое количество, даже самое низкое во всем Европейском союзе. Более того, это правильно в долгосрочной перспективе, поэтому можно говорить о действительно хорошем результате. Сейчас это очень положительный показатель», — сказал министр труда и социальных дел Мариан Юречка.
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К концу первого праздничного месяца в предложении бюро по трудоустройству насчитывалось 313 250 вакансий. По сравнению с июнем это было на 6158 меньше. В годовом сравнении количество вакантных должностей сократилось почти на 45 тысяч.
Активность компаний ниже по части найма новых сотрудников в летний период, поэтому безработица несколько выросла, пояснил генеральный директор Бюро труда Виктор Наймон. Согласно источникам офиса, 97238 граждан Украины получили работу в Чешской Республике с момента начала конфликта в Украине в феврале этого года до конца июля. Но некоторые из них уже вернулись домой или покинули работу. В конце июля в Чехии работало 73908 украинцев с временной защитой.
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Работодатели больше всего заинтересованы в работниках на производствах и синих воротничках, а также в сезонных работниках. В долгосрочной перспективе компаниям не хватает квалифицированных мастеров или экспертов в области информационных технологий.
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По материалам:
Обозреватель
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