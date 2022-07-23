На какую пенсию в Чехии вы можете рассчитывать уже сейчас: онлайн-калькулятор — Finance.ua

На какую пенсию в Чехии вы можете рассчитывать уже сейчас: онлайн-калькулятор Сегодня 16:31 — Личные финансы

На какую пенсию в Чехии вы можете рассчитывать уже сейчас: онлайн-калькулятор

Чешское управление социального обеспечения (ČSSZ) запустило сервис Informative dôchodková application. С помощью этой программы можно вычислить размер пенсионных выплат на текущий момент.

Об этом пишет Eportal

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Так, каждый авторизованный пользователь на сайте ведомства может узнать дату ухода на пенсию и приблизительный размер ежемесячных выплат, на которые удалось накопить в течение трудового стажа.

От чего зависит размер пенсии в Чехии

Онлайн-калькулятор производит расчет будущих выплат на основе возраста, стажа, сделанных взносов в пенсионный фонд, наличие детей и т.д.

При этом программа не учитывает размер инфляции, валоризации пенсий, возможных надбавок и не делает прогноз будущей пенсии. Калькулятор покажет пользователю ту пенсию, на которую удалось заработать на сегодня.

Видеоинструкция, как пользоваться онлайн-калькулятором пенсии в Чехии:

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Телеканал 24 По материалам:

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