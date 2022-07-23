На какую пенсию в Чехии вы можете рассчитывать уже сейчас: онлайн-калькулятор — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На какую пенсию в Чехии вы можете рассчитывать уже сейчас: онлайн-калькулятор

Личные финансы
94
На какую пенсию в Чехии вы можете рассчитывать уже сейчас: онлайн-калькулятор
На какую пенсию в Чехии вы можете рассчитывать уже сейчас: онлайн-калькулятор
Чешское управление социального обеспечения (ČSSZ) запустило сервис Informative dôchodková application. С помощью этой программы можно вычислить размер пенсионных выплат на текущий момент.
Об этом пишет Eportal.
Читайте также
Так, каждый авторизованный пользователь на сайте ведомства может узнать дату ухода на пенсию и приблизительный размер ежемесячных выплат, на которые удалось накопить в течение трудового стажа.

От чего зависит размер пенсии в Чехии

Онлайн-калькулятор производит расчет будущих выплат на основе возраста, стажа, сделанных взносов в пенсионный фонд, наличие детей и т.д.
При этом программа не учитывает размер инфляции, валоризации пенсий, возможных надбавок и не делает прогноз будущей пенсии. Калькулятор покажет пользователю ту пенсию, на которую удалось заработать на сегодня.
Видеоинструкция, как пользоваться онлайн-калькулятором пенсии в Чехии:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.